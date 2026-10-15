Liderii PSD au decis în unanimitate să-l susțină în Parlament pe Luca Niculescu, iar Sorin Grindeanu a prezentat numele celor 11 social-democrați care ar urma să facă parte din noul Executiv al României.

PSD se întoarce la guvernare prin intermediul tehnocratului Luca Niculescu, pe a cărui listă de miniștri propuși se regăsesc 11 social-democrați. Doar patru portofolii (Finanțe, Afaceri Externe, Educaţie și Cultură) revin unor independenți.

Lista miniștrilor PSD:

vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

ministru al Sănătăţii - Alexandru Rogobete

ministru al Muncii - Florin Manole

ministru al Economiei - Daniel Zamfir

ministru al Justiţiei - Radu Marinescu

ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

ministru al Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

ministru al Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea

Sorin Grindeanu a anunţat după ședința de la Vila Lac că PSD a luat decizia de a reveni la guvernare după cinci luni de criză politică, explicând că priorităţile partidului pe care îl conduce se regăsesc în programul viitorului cabinet Niculescu. El a mai anunţat că PSD va face o evaluare a performanţelor Guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

După ce a prezentat cele zece priorități ale PSD pentru revenirea la guvernarea României, Sorin Grindeanu a prezentat și lista miniștrilor social-democrați care vor face parte din guvernul Luca Niculescu.

Luca Niculescu ar urma să-și depună lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament în cursul zilei de joi. Astfel, audierile din comisiile parlamentare și votul din plenul legislativului ar urma să aibă loc, cel mai probabil, luni și marți, 19-20 octombrie, după cum explică sursele politice. Viitorul executiv ar urma să aibă 17 ministere și un post de vicepremier, care îi va reveni lui Marian Neacșu, după cum au transmis surse politice.

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