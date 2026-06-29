România se află sub avertizare de temperaturi extreme. Codul roșu a fost extins pentru aproape toată țara, inclusiv București. În ultimele zile, doar în capitală și Ilfov au fost 4 mii de apeluri la 112, pentru probleme provocate de caniculă. Valul de căldură este o amenințare în primul rând pentru persoanele vulnerabile, sfătuite de autorități să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Un bărbat de 56 de ani, paznic la oi, a murit aseară la Iași, cel mai probabil din cauza căldurii.



Diana CIMPOEȘU, MEDIC-ȘEF UPU-SMURD IAȘI: „A fost găsit pe câmp inconștient, evident cu expunere la soare temperatura acestui pacient era de 40 de grade. Deci principala cauza pe ca o considerăm este hipertermia, dar există și posibilitatea unei afectări cardiovasculare sau cerebrale, tot în contextul expunerii la căldură și a consumului de alcool, după cum au declarat martorii. ”



Omul a fost resuscitat de medici și transportat la spital în stare critică. Acolo, a fost declarat decesul. La Cluj-Napoca, un angajat al Spitalului Județean de Urgență care lucra in curte a ajuns... la camera de garda după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii.



Dorel DANCIU, PURTĂTOR DE CUVÂNT SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ: „Afecțiuni datorate temperaturii ridicate. pacientul a fost evaluat, dupa care a părăsit unitatea medicală cu recomandări fiind în afara oricărui pericol.”



Pentru aceste zile de foc, in multe orase au fost amenajate puncte de prim ajutor. In Cluj Napoca, la fiecare centru, doi asistenți medicali sunt pregatiti sa intervina în caz de nevoie.



TANȚA SIMION , SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ: „La un cod roșu luăm măsuri suplimentare. Dacă avem o situație, preluăm până vine o ambulanță.”



Cadrele medicale spun că la prânz au observat persoane, în special vârstnice, care s-au expus în soarele puternic.



IOANA BRANCEA, ASISTENTĂ MEDICALĂ: „Indicat ar fi să nu părăsească locuința. Le spuneam să fie un pic atenți, să poarte măcar o palariuta, să aibă tot timpul o sticlă de apă la ei.”



„Avem grija, avem apa”

„Ai ieșit cu umbrela după tine... E pentru UV, pentru piele.”



Fără niciun pic de verdeață și pavată cu granit, Piața Sfatului din Brașov s-a încins ca un cuptor.

Mesele, majoritatea expuse la soare, au rămas goale.



Electra GHIZA, CORESPONDENT PROTV: „Termometrul arata HI, ceea ce inseamna o temperatura de peste 60 de grade celsius.”

La o masă așezată la umbră, temperatura era la jumătate.

„33,8 grade celsius.”

„- Cum de n-ati stat pe terasa?

- Pentru ca este foarte cald”



„Nu e ceva obisnuit ca la Brasov sa fie chiar atat de cald”

Rău este și pe calea ferată. Zeci de oameni care au plecat cu trenul din Iași către București au trăit o experiență de coșmar, după ce locomotiva s-a stricat.

„Ne aflăm în gara Buhăiești de 2 ore. Toată lumea e fără apă, fara aer”



Dacă afară erau 38 de grade Celsius, în vagonul încins de soare s-au atins peste 50.



„Suntem exterminați. A plecat cu o locomotivă care nu putea face față să tragă la Bârnova, darămite să facă aer condiționat. Ferestrele nu se deschid.”



„Căldură insuportabilă, rochia e uda pe mine, apa e ceai.”



„Cum ați rezistat?! Am băut toată apa lu' soră-mea se întâmplă des.”



Trenul a ajuns la București cu 210 minute întârziere.

Între timp, fermierii din vestul țării, aflați în plină campanie de recoltat, lucrează vegheați de cisterne cu apă. Acestea se deplasează în urma utilajelor, pentru că o scânteie ar face să se aprindă imediat lanurile uscate.



„Fiind temperaturile foarte mari, este foarte ușor de luat foc. Avem 30-50 de grade”



Alexander DEGIANSKI - FERMIER: „Vorbim de pagube de zece milioane de euro pe puțin dacă se întâmplă ceva de anvergură, super mare”



În ultimele două zile, în Timiș au luat foc trei utilaje care se aflau la recoltat, iar flăcările s-au extins și la vegetația uscată.

Și Bucureștiul s-a sufocat ieri, chiar dacă a fost sub cod portocaliu de căldură.

„Ce sa facem, suportam!”

„E foarte cald, dar am avut noroc de un tramvai cu aer”



In parcuri, fiecare petic de umbra a fost ocupat.



„E foarte cald aici!"



Astăzi este însă și mai cald. De la ora 10, aproape toată țara a intrat sub cod roșu de caniculă, valabil până miercuri dimineață.



Oana CATRINA, METEOROLOG DE SERVICIU: "Temperaturile maxime sunt masurate in adaposturile meteo situate la 2 metri deasupra solului intr-o incpaere ventilata si inchisa deci temperaturile pe care oamenii le restimi vor fi si mai mari de atat? Vor fi cu mult mai mari decat cele inregistrate in statiile noastre”



Maximele de temperatură MASURATĂ ar putea ajunge la 41 de grade Celsius.