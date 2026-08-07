Românii sunt îndemnați să consume mai puțin curent între orele 19:00 și 23:00, până pe 31 august. Apelul Ministerului Energiei de peste Prut vine pe fondul scăderii debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. În zona Baziaș, debitul a ajuns la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de circa 3.900 în august. În tot mai multe orașe, autoritățile locale au început deja reducerea iluminatului public.

Iluminatul decorativ al Palatului Administrativ din Arad — sediul Primăriei și al Prefecturii — a fost deconectat de la rețea. Potrivit autorităților locale, economia estimată este de 80 de kilowați-oră pe noapte, pentru această clădire. Măsura se aplică și Palatului de Justiție, unde funcționează Parchetul, Tribunalul și Judecătoria, precum și Teatrului și monumentelor din oraș.

„Acuma, cum peste tot este o criză, e bună pentru ecologia nu numai românească ci europeana, peste tot se iau măsurile astea de economie. E ok pentru mine."

La Brașov, iluminatul public a fost pornit mai târziu decât de obicei. La ora 22:00, intensitatea a fost redusă cu 30 la sută...

„E frumos ca e semi, așa. E un pic mai romantic."

...iar la miezul noptii, lămpile au fost trecute la jumătate din putere.

„E foarte bine. Trebuie redus consumul de energie."

Primăria Brașov a transmis că aplicarea noilor măsuri va reduce cu aproximativ 35% consumul de energie pentru iluminatul public, de la circa 10 MWh la 6,5 MWh pe noapte, în perioada verii.

La Sibiu, cele nouă mii de felinare stradale cu LED primesc comenzi care le reduc automat puterea cu 50 la sută.

„Se cunoaște situația, că avem probleme cu energia, cu seceta și așa mai departe. Eu zic ca e o decizie foarte bună."

„Poate fi o sabie cu două tăișuri. Pentru participanții la trafic, fiind motociclist, noi nu suntem văzuți nici pe timp de zi, apăi când se lasă luminile mai incet.”

La Iași noaptea trecută a fost a patra în care autoritățile au redus iluminatul stradal. Dacă inițial acesta era oprit complet după miezul nopții, ulterior s-a optat pentru diminuarea cu 50 – 70% a intensității lămpilor LED din oraș.

Măsurile ar urma să facă o economie de 10 MWh pe noapte, spune primarul. Este consumul a circa 5.300 de locuințe pe noapte sau a 2.000 pe timp de zi, potrivit specialiștilor.

Economiile ar putea fi și mai mari, însă 60% din iluminatul public din Iași folosește încă lămpi cu vapori de sodiu, unele vechi de 18 ani.

Mihai CHIRICA, PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI: „Sodiul este o tehnologie modernizată de la începutul anilor 2015, deci destul de actuală, dar este foarte clar că drumul este spre led."

Diferența intre becurile cu LED si cele mai vechi este semnificativa. În 12 ore de funcționare, un corp de iluminat cu LED de 100 W consumă 1,2 kWh. În același interval, o lampă cu sodiu de 250 W ajunge la 3 kWh — de două ori și jumătate mai mult.

Măsurile aplicate în orașe au fost urmate de mai multe recomandări emise de Ministerul Energiei care ne roagă să folosim mai puțin curent între șapte și unsprezece seara, până la finalul lunii. Iar treburile care pot aștepta - să le facem la prânz, când panourile solare produc cel mai mult.

„TV-ul l-am scos din priză."

„Am plecat în vacanță. Am închis tot, tot ce se poate închide."

Potrivit unei estimări prezentate de Asociația Energia Inteligentă, stingerea unui bec de 10 wați timp de o oră, în zece milioane de gospodării, ar însemna o reducere de 100 de megawați în intervalul de vârf.

Ministerul Energiei precizează că reducerea consumului nu trebuie să pună în pericol sănătatea sau siguranța populației. Recomandările nu vizează aparatele necesare menținerii unei temperaturi suportabile în locuințe și nici echipamentele medicale.

Dumitru CHISĂLIȚĂ, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI ENERGIA INTELIGENTĂ: „Când nu mai ai de unde să scoți energie, nici din import, nici din sursele tale, trebuie să-ți reduci consumul. Asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem în beznă, nu înseamnă că trebuie să oprim peste tot iluminatul public. Dar iluminatul arhitectural, iluminatul legat de reclame, de vitrine — timp de două-trei săptămâni nu se întâmplă nimic dacă nu le vom folosi."

Recomandări separate au fost transmise de Ministerul Energiei marilor consumatori industriali din România, cu un consum anual de peste 50.000 de megawați-oră. Aceștia au fost solicitați să analizeze reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19:00 – 23:00, acolo unde procesul tehnologic permite.

Ministerul precizează că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor și protecția angajaților.