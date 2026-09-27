O rupere de nori a inundat străzile insulei turistice Skiathos, din Grecia. Apele au intrat în restaurante și terase, au luat scaune și mese, iar în mai multe zone turiștii au rămas blocați.

Ploile torențiale au început sâmbătă seara și, în doar aproximativ 30 de minute, străzile s-au transformat în adevărate râuri. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată mașini care înaintează cu greu prin apă și terase inundate. Unele curse aeriene au fost afectate, iar turiștii rămași în Skiathos au fost nevoiți să-și prelungească șederea. Furtuna a lăsat și zone fără curent. Furtunile sunt obișnuite în Grecia la sfârșit de septembrie, însă intensitatea episodului de la Skiathos a fost una ieșită din comun.