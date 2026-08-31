Rusia consideră activitatea NATO în Arctica o amenințare directă la adresa securității sale, a avertizat ministrul de externe Serghei Lavrov, potrivit Reuters.

În luna februarie, NATO a lansat o misiune denumită „Arctic Sentry” pentru a-și consolida prezența în extremul nord, subliniind atenția sporită acordată de alianță regiunii arctice pe fondul tensiunilor cu Rusia și al demersurilor președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, potrivit News.ro.

Rusia, care dispune de o flotă ce include submarine cu armament nuclear în Arctica, consideră regiunea drept sfera sa de interes, unde dezvoltă, de asemenea, o rută maritimă pentru a se conecta cu țările asiatice.

Lavrov consideră exercițiile militare ale NATO din Arctica „agresive”

Moscova a protestat anterior cu privire la misiunea „Arctic Sentry”, iar în articol, Lavrov a afirmat că Rusia consideră exercițiile militare ale NATO din regiune ca fiind „agresive”.

„O astfel de activitate militară în Extremul Nord reprezintă amenințări directe la adresa securității Rusiei. Riscul unor incidente care ar putea declanșa o confruntare armată, cu consecințe potențial catastrofale, este în creștere”, a afirmat el în articolul publicat de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Rusia are cea mai extinsă infrastructură militară din Arctica

Rusia are cea mai mare prezență militară și cea mai extinsă infrastructură militară în Arctica, iar în ultimii ani China a început să-și intensifice activitatea în această zonă bogată în resurse minerale, în principal în parteneriat cu Moscova.

Norvegia, vecină a Rusiei, a extins luna aceasta o brigadă militară recent înființată, cu sediul în Arctica, aceasta fiind cea mai recentă măsură luată de o țară membră a NATO pentru a-și consolida prezența în domeniul apărării, în urma războiului din Ucraina pe care Rusia l-a declanșat în 2022. Moscova a respins anterior acuzațiile potrivit cărora ar reprezenta o amenințare pentru NATO, scrie ştirileprotv.ro