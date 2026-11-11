Delegația rusă a cerut oprirea extinderii NATO spre est și reducerea prezenței militare a Alianței în statele care au aderat după 1997. Moscova invocă necesitatea unor garanții de securitate, însă condițiile sunt considerate inacceptabile de NATO.

În prima zi a negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi privind încheierea războiului din Ucraina, delegația Rusiei a cerut impunerea mai multor restricții în privința NATO, potrivit TheMoscowTimes.

Printre condițiile anunțate de Moscova se numără renunțarea la extinderea în continuare a Alianței, reducerea prezenței sale militare în țările care au aderat după 1997, precum și limitarea cooperării militare a blocului cu Ucraina și alte state post-sovietice, relatează RBC-Ukraine, citând surse implicate în negocieri.

Delegația Kremlinului, condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus, și-a justificat solicitările prin necesitatea unor „garanții de securitate” pentru Rusia.

Potrivit Moscovei, este vorba despre propuneri privind arhitectura de securitate europeană, pe care președintele Vladimir Putin a încercat să le promoveze încă din iarna anului 2022, în cadrul dialogului cu Joe Biden, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite.

Chiar înaintea reuniunii de la Abu Dhabi, publicația The Telegraph a scris că Vladimir Putin vede în negocierile din Emiratele Arabe Unite o oportunitate de a forța NATO să renunțe la extinderea spre est și să își retragă infrastructura militară esențială la granițele din 1997.

Moscova a impus condiții similare Alianței în decembrie 2021, cu câteva săptămâni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

La acel moment, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a cerut NATO să „își strângă lucrurile” și a acuzat blocul că ar încerca să „împingă Rusia înapoi” și să o transforme într-un stat subordonat.

Surse citate de The Telegraph au subliniat că asemenea condiții sunt inacceptabile pentru Alianța Nord-Atlantică.

Care sunt granițele NATO din 1997

Revenirea la „granițele din 1997” ar presupune, cel puțin, retragerea trupelor și armamentului NATO din 16 dintre cele 32 de state membre actuale.

Este vorba despre toate fostele membre ale Pactului de la Varșovia, țările baltice, patru dintre cele șase republici rezultate din destrămarea Iugoslaviei, precum și Albania, Finlanda și Suedia.

Anterior, în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov a respins propunerea SUA privind redesenarea granițelor regiunilor Donețk și Lugansk și le-a cerut aliaților finanțarea unei armate de 800.000 de militari, pentru o perioadă de zece ani după încheierea războiului.

Reprezentanții Uniunii Europene și-au exprimat disponibilitatea de a discuta cu Rusia revenirea la mecanismele de prevenire a conflictelor militare, după modelul celor din timpul Războiului Rece, precum și revizuirea, împreună cu Statele Unite, a mecanismelor de securitate de pe continent.

La rândul său, delegația americană i-a propus lui Putin să accepte acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina, inspirate de articolele Tratatului Atlanticului de Nord, în eventualitatea încetării ostilităților, scrie știrileprotv.ro