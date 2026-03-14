Ministerul rus al Justiţiei a inclus-o vineri pe Nina Hruşciova pe lista „agenţilor străini”, potrivit unui comunicat oficial, citat de EFE și preluat de Agerpres. Autoritățile de la Moscova acuză profesoara de relaţii internaţionale, rezidentă în Statele Unite din 1991, că ar fi difuzat informaţii false despre acţiunile statului rus, s-a pronunţat împotriva „operaţiunii militare speciale” în Ucraina și a colaborat cu alţi „agenţi străini” în realizarea materialelor informative, scrie hotnews.ro.

Nina Hruşciova, născută la Moscova la două săptămâni după ce străbunicul ei, Nikita Hruşciov, a părăsit puterea în 1964, a criticat în mod constant războiul declanşat de Rusia în Ucraina și politica președintelui Vladimir Putin. În prezent, ea predă relaţii internaţionale la o universitate din New York.

În 2024, Hruşciova a publicat volumul „Nikita Hruşciov. Un lider în afara sistemului”, în limba rusă, în care a analizat reformele și dezghețul politic inițiate de străbunicul său și a criticat cultul personalității lui Iosif Stalin.