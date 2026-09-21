Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Rusia a „pierdut controlul” asupra industriei sale de motorină și a reiterat apelul la încetarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei, informează Reuters.

„Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer și sunt, cel puțin temporar, scoase din funcțiune”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare.

Declarația acestuia a venit cu o zi înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU, notează Agerpres.

„Acest război ridicol și nesfârșit cu Ucraina trebuie să înceteze”, a adăugat Trump.

Întâlnire la ONU

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească marți cu Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a declarat luni pentru AFP o sursă familiarizată cu situația.

Întâlnirea este programată pentru „marți după-amiază”, a declarat sursa sub rezerva anonimatului, în contextul în care SUA și-au reluat eforturile de mediere diplomatică menite să găsească o soluție la invazia rusă în Ucraina, care continuă din 2022.

Zelenski a anunțat că el și Donald Trump au convenit să se întâlnească la New York, în urma unei convorbiri telefonice de duminică, însă nu a oferit o dată, transmite Hotnews.ro.

În timpul conversației, președintele american a menționat ideea suspendării atacurilor ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia.

„Nu a făcut o cerere. Pur și simplu a menționat acest lucru. Problema a fost ridicată în timpul discuțiilor privind măsurile de dezescaladare dintre Kiev și Moscova”, a spus sursa citată.

Ca răspuns la postarea lui Trump de luni despre industria de motorină a Rusiei, Zelenski a enumerat, pe X, „idei pentru instaurarea păcii, începând cu măsuri puternice de dezescaladare”.

„Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura sa critică și exporturile noastre de produse alimentare trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va duce la măsuri corespunzătoare de dezescaladare din partea noastră”, a subliniat liderul de la Kiev.

Dacă Moscova nu acceptă propunerile sale, Kievul își va continua atacurile pe teritoriul Rusiei, a avertizat Zelenski.

„Natura războiului este acum de așa fel încât și agresorul va avea de suferit. Tehnologia face acest lucru posibil”, a mai scris el.

Emisarii speciali ai Casei Albe, Jared Kushner și Steve Witkoff, au mers în vizită la Kiev în septembrie pentru a relansa eforturile de mediere americane în acest conflict, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial.