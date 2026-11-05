Kremlinul a declarat joi că acuzațiile mass-media europene privind implicarea Rusiei în atacurile cibernetice asupra frigiderelor și congelatoarelor din supermarketuri sunt absurde și nu sunt susținute de nicio dovadă, informează Reuters.

La începutul acestei săptămâni, hackerii au crescut temperaturile în sistemele de răcire din întreaga Europă, în cadrul celui de-al doilea atac cibernetic de acest gen din ultimele trei săptămâni, forțând supermarketurile să-și actualizeze sistemele pentru a încerca să se protejeze.

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Autoritățile europene nu au dezvăluit încă public modul în care atacatorii au obținut accesul, iar oficialii nu au indicat cine s-ar afla în spatele acestor infracțiuni.

Totuși, unele mass-media europene au speculat că ar fi putut fi implicate grupuri de hackeri ruși.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi reporterilor:

„Acestea sunt afirmații absurde. Ca întotdeauna, ele nu sunt susținute de absolut niciun raționament, de nicio dovadă, și totuși iată că avem astfel de acuzații nefondate împotriva țării noastre, care e implicată în toate.”

Frigiderele și congelatoarea din supermarketurile din întreaga Europă au fost ținta unor atacuri cibernetic, fără ca vinovatul să fie identificat cu certitudine până acum.

UE a condamnat atacurile, spunând că reprezintă „o încercare deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta”, conform de The Guardian .

Până acum, niciun grup de hackeri nu a revendicat atacurile. Identificarea vinovaților este îngreunată de simplitatea atacului, comparat de analiștii în securitatea cibernetică cu oprirea unui întrerupător. Se speculează că în spatele acester atacuri să fie infractorii cibernetici care au legături cu Coreea de Nord, Rusia sau China.

Unii experți anticipează că în următorii ani, hackerii susținuți de aceste țări să folosească atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială pentru a-și atinge obiectivele geopolitice, scrie hotnews.ro.