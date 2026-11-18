Ambasada Rusiei în Olanda a sugerat că autoritățile de la Haga sunt implicate direct în războiul din Ucraina, după ce o companie olandeză de armament a confirmat că rachete și drone fabricate de aceasta au fost folosite de armata ucraineană într-un atac asupra podului Crimeei.

Într-un mesaj publicat miercuri pe rețeaua X, reprezentanța diplomatică rusă a făcut referire la declarațiile companiei Destinus, care a recunoscut că armele sale au fost utilizate în operațiunea militară.

„Moscova a fost informată în mod corespunzător despre implicarea Țărilor de Jos. S-a luat notă de această recunoaștere. Participă Haga în mod deschis în conflict?”, a transmis ambasada rusă.

Ce arme olandeze au fost folosite în atac

Compania Destinus a anunțat că șapte rachete de croazieră „Ruta”, precum și drone „Da Vinci”, fabricate de aceasta, au fost utilizate de forțele ucrainene în atacul de marți asupra podului care leagă Rusia de peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Compania și-a exprimat susținerea pentru Ucraina și a publicat imagini cu pagubele provocate infrastructurii.

„Suntem mândri să ajutăm Forțele Armate ucrainene în lupta lor pentru apărarea Ucrainei și a Europei”, a transmis Destinus.

Ucraina a folosit în această operațiune mai multe tipuri de rachete și drone, atât de producție proprie, cât și fabricate în alte țări.

Reacția ministrului olandez de Externe

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a respins insinuările Moscovei și a acuzat Rusia că folosește ambasadele pentru a promova mesajele Kremlinului.

Oficialul a afirmat că Moscova încearcă să dezbine statele europene și a subliniat că Ucraina are dreptul să utilizeze armele furnizate de Olanda pentru a se apăra, cu respectarea dreptului internațional umanitar.

„Vor să ne dezbine, așadar trebuie să interpretăm declarațiile lor din această perspectivă”, a declarat șeful diplomației olandeze, transmite Digi24.