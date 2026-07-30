Autoritățile ruse l-au adăugat pe Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, pe lista neagră a „teroriștilor și extremiștilor”, joi, la o zi după ce anunțau că vor să îl aresteze sub acuzația că a permis serviciilor secrete ucrainene să îi folosească platforma, potrivit AFP.

Durov, care trăiește în afara Rusiei de ani de zile și care deține și pașaportul Franței, și pașaportul Emiratelor Arabe Unite, a avut adesea divergențe cu autoritățile ruse, pe măsură ce Moscova a însăprit controlul asupra internetului.

Telegram este una dintre principalele platforme de mesagerie din țară. Oficialii au încercat de mai multe ori să blocheze accesul la aplicație și au încercat să îl preseze pe Durov să predea datele utilizatorilor, sau să îi facă pe ruși să folosească o alternativă necriptată, susținută de stat, transmite hotnews.ro.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunțat în această săptămână că a inițiat proceduri internaționale pentru prinderea lui Durov, însă este neclar dacă alte țări sau organisme de aplicare a legii se vor conforma cu solicitarea Moscovei.

Joi, numele fondatorului Telegram a apărut în registrul online al „teroriștilor și extremiștilor”, o listă neagră a organismului rus de supraveghere financiară Rosfinmonitoring. Cei de pe listă au practic interdicție la tranzacții în Rusia.

Moscova își vizează frecvent inamicii politici cu acuzații de susținere a „terorismului” sau a „extremismului”, inclusiv pe cei care au părăsit țara.

Acuzat de FSB că a permis serviciilor ucrainene să îi folosească platforma

FSB acuză Telegram că nu a eliminat un popular bot de dating care, potrivit Moscovei, este folosit de serviciile secrete ucrainene pentru a atrage tineri ruși „în activități teroriste și de sabotaj”.

Avocații lui Pavel Durov (41 de ani) au refuzat să comenteze când au fost contactați de AFP, miercuri, cu privire la acuzațiile FSB.

„Pavel Durov nu dorește să comenteze în acest moment”, au declarat reprezentanții Telegram.

CEO-ul Telegram, care a locuit atât în Dubai, cât și în Franța, s-a confruntat cu probleme juridice și în Franța.

În 2024 a fost arestat de poliția franceză, în baza unor acuzații legate de distribuirea de conținut ilegal, dar ulterior a fost eliberat pe cauțiune. În cele din urmă a părăsit țara, după decizia autorităților locale de a-i ridica interdicția de călătorie.

Creatorul VKontakte și Telegram

Născută la Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, Durov este și fondatorul VKontakte, o platformă de social media supranumită „Facebook-ul Rusiei”.

După ce a fost forțat să renunțe la VKontakte din cauza conflictelor cu autoritățile ruse, care își doreau un control mai strict, el a lansat Telegram.

Moscova a încercat ani de zile, fără succes, să blocheze Telegram. Recent a presat utilizatorii să treacă la un serviciu de mesagerie necriptat, susținut de stat, numit Max, despre care Durov susține că a fost „construit pentru supraveghere și cenzură politică”.