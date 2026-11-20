Cancelarul german Friedrich Merz promite intensificarea sprijinului pentru Ucraina și afirmă că Rusia nu va câștiga războiul. Oficialul avertizează că următoarele luni ar putea fi cele mai dificile pentru ucraineni de la începutul invaziei, în condițiile în care armata rusă își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice, înainte de venirea iernii. Totodată, Merz susține că agresiunea Moscovei nu vizează doar Ucraina, ci întreaga Europă, inclusiv prin atacuri hibride.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul Forumului Economic Germano-Ucrainean, unde cancelarul german a transmis un mesaj ferm privind continuarea sprijinului pentru Kiev.

„Dați-mi voie să o spun clar: Rusia nu va câștiga acest război!”, a declarat Friedrich Merz, în aplauzele participanților.

Acesta a avertizat că iarna care urmează ar putea fi cea mai grea de până acum pentru Ucraina, în condițiile în care Rusia continuă să lovească în mod sistematic infrastructura energetică, inclusiv centralele electrice și rețelele de distribuție.

Merz a promis că Germania va consolida ajutorul militar, umanitar și economic pentru Kiev, astfel încât țara să poată face față perioadei dificile.

„Războiul lui Putin este îndreptat împotriva Europei”

Cancelarul german a avertizat că Rusia reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă și pentru valorile democratice.

„Războiul lui Putin este îndreptat împotriva Europei. Este îndreptat împotriva valorilor noastre. Este îndreptat împotriva modului nostru de viață: în libertate, în pace, într-un stat de drept democratic”, a afirmat Merz.

Acesta a atras atenția și asupra intensificării atacurilor hibride împotriva Germaniei, susținând că țara sa este deja o țintă a agresiunii ruse.

Merz amenință că va bloca bugetul UE dacă statele nu ajută Ucraina

În același context, cancelarul german a avertizat că ar putea bloca bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, dacă statele membre nu vor contribui la finanțarea sprijinului pentru Ucraina.

Avertismentul vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, suplimentar față de împrumutul de 90 de miliarde de euro prevăzut pentru perioada 2026–2027.

Comisia Europeană a propus recent un nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Kiev. Potrivit mecanismului propus, Ucraina ar urma să ramburseze banii dacă Rusia va plăti despăgubiri de război. În caz contrar, costurile ar reveni statelor europene care garantează împrumutul, transmite Digi24.