Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor ''jumătăţi de măsuri'' care doar ar oferi un răgaz Kievului.

În ultimele săptămâni atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la ''acte neruşinate de terorism'' contra navelor, fără însă a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

„Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali'', a spus Zaharova.

„În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev'', a adăugat reprezentanta diplomaţiei ruse. Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o ţară terţă, oferta ca cele două părţi beligerante să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului şi Moscovei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere, scrie stirileprotv.ro.