​S-a instalat panica pe un zbor dinspre Grecia, spre Germania. Un pasager a fost tras prin hubloul avionului după ce geamul s-a spart în zbor. Pasagerii de lângă el i-au sărit în ajutor şi i-au salvat viața. Bărbatul a scăpat în final doar cu răni în zona cefei. Atentie, urmeaza imagini si informatii care va pot afecta emotional!

Avionul Boeing 737 a decolat din Salonic, Grecia, spre Memmingen, Germania, la ora locală 6 și un minut. După 21 de minute, zbura deasupra Macedoniei de Nord, la o altitudine de aproximativ 4.800 de metri, cu o viteză de aproximativ 300 de noduri, adică în jur de 550 de kilometri pe oră. Atunci, potrivit companiei Ryanair, hubloul s-a desprins.



Depresurizarea cabinei s-a produs instantaneu. Piloții au primit semnalele și au început coborârea de urgență.

TEODORA SUCIU, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI: „În cabina pasagerilor, s-a auzit o bubuitură puternică, măștile de oxigen au căzut imediat, iar oamenii au simțit un miros înțepător. Și în această zonă, lângă geamul spart, s-a format un curent puternic. Din cauza diferenței de presiune dintre interior și exterior, forța de presiune a fost atât de mare încât pasagerul așezat aici, lângă fuselaj, a fost împins înspre exterior, prin acest hublou ce măsoară în jur de 25 de cm în înălțime și 20 centimetri în lățime. După aterizare bărbatul a primit îngrijiri medicale”.

Pasagerii au descris momentele de panică.



„Niște persoane care stăteau lângă un pasager sârb l-au prins imediat. Din fericire nu își desfăcuse centura. Aproape că trecuse cu umerii prin geam. Între timp copiii plângeau, lumea țipa, era panică totală. Jumătate din corpul lui era în afara geamului”.

Compania aeriană nu a dat mai multe detalii despre cauza incidentului. Reprezentanții Ryanair au precizat doar că avionul s-a întors la Salonic după ce un hublou s-a desprins în timpul zborului. Potrivit publicațiilor internaționale, unii pasageri au relatat că geamul ar fi fost spart de o bucată din motorul avionului, care s-ar fi detașat în timpul zborului. Ancheta va lamuri oficial cauzele.

ADRIAN OLTEANU, INSTRUCTOR DE ZBOR, FOST PILOT: „Despre cauza putem face supoziții, ca a fost ceva din exterior care a lovit hubloul, cum zic unii pasageri; sau un defect de producție. Altfel, trec prin multe teste hublourile”.



Alti martori au declarat că bărbatul de 60 de ani nu ar fi purtat centura de siguranță, arată presa internațională.

SEBASTIAN RADU, SPECIALIST ÎN AVIOFOBIE: „Incidentele de acest fel sunt rare. E important Sa ascultam de echipajele de zbor. Și să ținem centura de siguranță pe tot parcursul zborului”.



Specialiștii spun că în cazul în care avionul s-ar fi aflat la o altitudine de croazieră, adică cel putin dublă față de cea la care se afla în momentul incidentului, urmările ar fi putut fi severe.