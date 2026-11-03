Șase avioane de pasageri care efectuau curse în mai multe țări europene au fost vizate marți de amenințări cu bombă. Aeronavele au aterizat în siguranță, iar echipele specializate au efectuat verificări pentru a stabili dacă la bord se află dispozitive explozive. Până în prezent, toate amenințările s-au dovedit a fi false, iar autoritățile nu au confirmat existența unor bombe.

Potrivit publicației The Guardian, deocamdată nu se știe dacă cele șase alerte au legătură între ele. Numărul amenințărilor este însă neobișnuit de mare, mai ales că un incident similar a avut loc și luni.

Alerte la bordul unor curse spre Polonia

Prima amenințare a vizat un avion al companiei LOT, care a decolat de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Varșovia-Modlin. La bordul aeronavei Boeing 737 MAX se aflau 181 de pasageri. După aterizare, aeroportul a fost închis temporar, iar avionul a fost verificat de echipele specializate.

La scurt timp, o altă alertă a fost semnalată la bordul unei aeronave Scandinavian Airlines, care efectua o cursă de la Copenhaga spre Varșovia. Avionul a aterizat pe aeroportul Chopin, principalul aeroport al capitalei poloneze.

Compania SAS a anunțat că aeronava a aterizat în siguranță, iar pasagerii au fost debarcați. Autoritățile poloneze au precizat că amenințarea nu s-a confirmat, iar aeroportul și-a continuat activitatea fără întreruperi.

Amenințări și în Spania, Bulgaria și Italia

O altă alertă a vizat un avion Ryanair care zbura din Manchester spre Murcia, în Spania. La bord se aflau 114 pasageri și șapte membri ai echipajului. Aeronava a aterizat în siguranță, iar autoritățile au exclus prezența explozibililor.

„Au exclus prezența unor explozivi în avion”, a declarat Francisco Lucas, delegatul Guvernului spaniol în regiunea Murcia.

Tot marți, un avion care venea din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia, Bulgaria, după ce a fost primită o amenințare cu bombă prin e-mail. Unitățile antiteroriste au fost mobilizate pentru verificări. Potrivit televiziunii publice bulgare BNT, alerta făcea parte dintr-un val mai amplu de amenințări care a vizat și alte instituții.

În Italia, alte două alerte au vizat curse Ryanair care veneau de la Lisabona și Dublin și urmau să aterizeze pe aeroportul Fiumicino din Roma. În cazul avionului venit din Dublin, aeronava a fost escortată de două avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Italiene.

Verificările efectuate în ambele cazuri au confirmat că nu exista niciun pericol la bord.

Un incident similar a avut loc și luni

Seria alertelor vine la doar o zi după ce un avion de pasageri al companiei Wizz Air a fost deviat spre Budapesta, în urma unei amenințări cu bombă. Aeronava efectua o cursă de la Londra la Sofia și a fost escortată de avioane Gripen ale Forțelor Armate Ungare înainte de a ateriza pe aeroportul internațional Liszt Ferenc din capitala Ungariei, transmite Hotnews.