Uriasul incendiu de vegetație, izbucnit in sudul Franței, lângă Bordeaux, a scos la iveală un depozit subteran de aproximativ 400 de obuze și proiectile istorice, din timpul celui de al doilea război mondial. Astfel, din cauza caldurii s-au produs peste 100 de explozii într-o noapte, a declarat șocat, primarul localității- Le Porge, distrusă aproape în întregime de foc. Martorii au comparat bubuiturile, cu "sunetul războiului".

183 dintre cele 240 de case din comuna Porge au fost distruse de foc, în marele incendiu izbucnit saptamana trecuta in regiunea franceză Gironde. Oamenii evacuați de urgenta s-au întors dar au gasit doar ruine.

„N-a mai rămas nimic de recuperat. Casa, curtea, totul a fost distrus de foc.

În timp ce focul pârjolea totul, în a doua noapte au izbucnit si explozii - martorii spun că au auzit peste 100, exact ca pe front."

„Multe! La fiecare 20 de minute... Pompierii ne-au spus nu vă speriați, sunt butelii de gaz..."

În realitate, la câțiva metri de primele case, erau îngropate obuze, din timpul celui de al doilea război mondial. Drept urmare, după pompieri au venit geniștii.

75 de proiectile au fost recuperate, insa depozitul subteran conținea, probabil, 400. Mai multe schije au străpuns peretele unei case.

„Iată, o gaură de 3 centimetri într-o placă de beton. Pâmăntul s-a încălzit și asta a provocat detonațiile. La 50 de metri am văzut o explozie, care a ridicat solul, cam un metru sau un metru jumătate. Apoi s-a ridicat, inexplicabil, un nor de fum. Prin fum și în sunetul exploziilor se vedea lumina girofarurilor, vehiculele pompierilor... O scenă de război."

Laszlo GELEBERT, CORESPONDENT TF1 „Nu putem depăși această bandă de securizare, pentru că mai sunt acolo obuze care pot exploda. Afișele avertizează "pericol de moarte, absolut!""

Primarul nu și-a ascuns stupefacția.

Martial ZANINETTI, PRIMARUL DIN LE PORGE „Nu știam că acolo sunt îngropate obuze. Am rămas fără cuvinte... Și iată cum ne lovim de alte probleme, și după ce a trecut incendiul..."

Incendiul din regiunea Gironde, aflata lângă Bordeaux, a fost unul dintre cele mai mari de la cel de al doilea război mondial incoace. Aproximativ 42.000 de hectare sunt acum cenusa.