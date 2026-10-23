Aleșii opoziției s-au adunat în fața prezidiului și i-au cerut președintelui Parlamentului să întrerupă ședința. Au arătat fotografii cu un manifestant care ar fi fost bătut de polițiști, apoi au aruncat cu apă și hârtii spre prezidiu. În scurt timp, spiritele s-au încins, iar mai mulți parlamentari s-au prins în încăierare, fiind cu greu despărțiți de colegi. Scandalul are loc pe fondul protestelor antiguvernamentale din Tirana.

Opoziția îl acuză pe premier de corupție și de reprimarea violentă a manifestanților. Studenții cer investiții mai mari în educație și demisia șefului Guvernului. În confruntările din ultimele zile, peste 300 de persoane, inclusiv polițiști, au fost rănite, iar zeci de protestatari au fost arestați.