La summitul NATO din Turcia, Donald Trump a fost foarte critic cu aliații în public, dar mult mai reținut în spatele ușilor închise, față în față cu șefii de stat ori de guvern.. Potrivit unor surse citate de Reuters, Trump le-a declarat partenerilor că America va rămâne alături de ei, în NATO, și este dornică să le vândă arme, indiferent de felul în care acestea vor fi utilizate. Mai mult decât atât, liderul american s-a arătat foarte prietenos cu Volodimir Zelenski și s-a lăsat convins să să acorde Ucrainei licenţele necesare pentru a fabrica, împreună cu partenerii europeni, sisteme antirachetă Patriot şi rachetele interceptoare utilizate de acestea.



După discuțiile cu liderii NATO, Donald Trump a avut o intrevedere bilaterala cu Volodimir Zelenski, care a venit la întâlnire cu un obiectiv precis în minte. Și a reușit să-l îndeplinească.

„Adevărul este că am dezvoltat o relație bună (n.red.-cu Zelenski). Greu de crezut, nu-i așa? De la cearta din Biorul Oval până astăzi am dezvoltat o relație bună.

Și nu se termină aici...

Nu, nu e sfârșitul, ar putea fi începutul.

O păsărică mi-a soptit că o să le dăm ucrainenilor dreptul să fabrice sisteme Patriot. O să le arătăm cum se face. E o chestie foarte complexă, dar o să vă dați rapid seama cum se face. Ucrainenii sunt o națiune foarte inovatoare. Și ce-mi place mie este că vorbim de un sistem defensiv, nu ofensiv. o să vă acordăm licența pentru a produce singuri rachete Patriot. E foarte tare, nu?

Așa că nu mai poți să te plângi că nu vă dăm Patriot.”



Înainte să inceapa summitul propriu zis, Donald Trump a răzbufnit la adresa statelor NATO care nu au susținut ofensiva americana împotriva regimului islamic de la Teheran.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Nimeni nu a vrut să ajute. Doar câteva dintre țările foarte mici, pentru că ele sunt cele mai vulnerabile. Asta e singurul motiv pentru care au dorit să ne ajute.”



Liderul american si-a concentrat atacul impotriva guvernului socialist de la Madrid. În martie, Spania şi-a închis spaţiul aerian pentru bombardierele americane, iar premierul Pedro Sanchez a denunţat strategia lui Donald Trump drept o greşeală "extraordinară".



Aflat în drepta lui, șeful NATO a trebuit să execute un delicat mers pe sârmă între a flata orgoliul lui Trump si a apăra alinața pe care o conduce in aceste vremuri tulburi. Olandezul Mark Rutte stie deja foarte bine ce butoane trebuie sa apese ca sa-l imbuneze pe Donald Trump.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „În ceea ce privește Iranul, știu că ești dezamăgit/../ dar aș spune că acestea sunt cazuri izolate. 5.000 de zboruri au decolat de pe aeroporturile europene în sprijinul operațiunii Furie Epică. Germania din prima zi, dar și Franța. Am discutat despre cazul aeroportului din București, care a fost închis câteva zile pentru traficul comercial întrucât aveați nevoie de el pentru operațiunea din Iran și n-au avut nicio problemă cu asta (românii).”



Mai mult, secretarul general al NATO a insistat pe noile angajamente ale statelor europene pentru protejarea continentului si sprijinirea Ucrainei.



Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Legat de NATO, ați realizat ceva formidabil, este o victorie imensă și vreau să repet că, în ultimii doi ani, Canada și națiunile europene din NATO au cheltuit cu 258 de miliarde mai mult pentru apărare decât în 2024. Este amețitor. 258 de miliarde! Între timp, aproape 200.000 de locuri de muncă din SUA sunt susținute de comenzile de armament ale acestor țări.”



Schema a functionat, iar presedintele american s-a calmat.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Vreau să spun că, în pofida faptului că sunt supărat pe NATO, /.../ trebuie să recunosc că Alianța are un lider grozav. Sunteți norocoși să-l aveți. E cea mai mare avuție a NATO, dacă vreți să știți adevărul.”



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Și nici nu dau vina numai pe (țările) NATO. Au profitat de ocazia de „a călători gratis”.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Dar tu ai reușit ce încercase Eisenhower, să-i faci pe europeni să egalizeze contribuțiile. Niciun alt președinte nu a izbutit. Tu ești primul. E meritul tău. Ai câștigat asta la (summitul) de la Haga.

Trump

De-aia îmi place de el.

Ăsta e adevărul, fără tine nu s-ar fi întâmplat.”