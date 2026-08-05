Stagnare economică, noi scumpiri și chiar penurie de alimente. Cam așa arată perspectiva pentru europeni ca urmare a secetei care afectează dramatic majoritatea țărilor. Din Marea Britanie până în Germania ori Balcani, fermierii deplâng recolte drastic reduse. Seceta lovește în tandem cu valuri succesive de caniculă, în condițiile în care Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală. Aproape întreaga Italie este sub cod roșu de caniculă, iar în Alpii Austrieci, ghețarii s-au transformat în... cascade.

După valuri succesive de canicula, Marea Britanie este parjolită. Anglia și Țara Galilor tocmai au înregistrat cea mai secetoasă lună iulie din istoria de 190 de ani a masuratorilor. A plouat cu 90% mai putin decât ar fi fost normal. Principalul furnizor de apă din Regat, Thames Water, le-a interzis celor 10 milioane de clienți să folosească apa pentru udarea grădinilor și spălarea mașinilor.

Cunoscute pentru verdeața luxuriantă, parcurile londoneze sunt de nerecunoscut.

" Pe când ne plimbam prin parc, am observat cât de maro e iarba, e foarte ciudat, nu-i așa?

Ăsta a fost primul lucru pe care l-am sesizat, că iarba este complet uscată."

Impactul cel mai grav este în agricultură. Acest fermier recoltează grâul cu trei săptămâni mai devreme decât în anii trecuți și cu 50% mai puțin decât se aștepta.

Matt CULLEY, FERMIER: "Avem deja de achitat facturi uriașe pentru îngrășămitele necesare anul viitor. Cum le vom plăti, asta este întrebarea care ne macină acum. Și, până la urmă, să ne mai apucăm de semănat în această toamnă? Căci n-avem niciun ban să investim."

Urmările previzibile sunt o nouă scumpire a alimentelor si chiar penuria.

Victoria SEABROOK, CORESPONDENT SKYNEWS: „Porumbul de aici are puțin peste un metru înălțime, dar ar trebui să aibă cel puțin de două ori mai mult, să treacă mult peste capul meu. Nici n-ar trebui să mă vedeți de aici. Dar, de când a fost semănat, în martie, a plouat doar o treime din cât se așteptau fermieri."

În Serbia Dunărea secată continuă să-și facă simțite efectele. Apele retrase ale fluviului au scos la iveală cel puțin 20 de epave ale unor nave de război germane.

"Există un interes uriaș pentru ele, însă vizitatorii încă nu au acces în această zonă.

Epavele îngustează șenalul Dunării, iar navigația pe acest sector devine aproape imposibilă."

"După cum puteți vedea, navele nu mai pot trece pe aici. Nivelul apei este prea mic."

Și Bosnia se confruntă cu penurie de apă, pe fondul temperaturilor de 40 chiar 41 de grade la amiază. Nivelul apei răurilor a ajuns la cote periculos de scăzute, iar autoritățile au cerut populației să diminueze consumul de energie și de apă. Incepand de marti, de la Milano si Torino, trecând prin Roma ori Florența, si pana in sudul extrem toate cele 27 de orase italiene mari sunt plasate sub cod roșu de caniculă. Este cel de-al patrulea val de căldură cu care se confruntă peninsula în această vară.

De asemenea, in Austria, marti a fost doborât recordul absolut de temperatură, după ce s-au înregistrat 40,8 grade celsius în staţiunea Viena-Stammersdorf. Din cale-afară de cald este si la altitudini mari. Sub soarele care incalzeste pana la 30 de grade, ghețarul Pasterze din Alpii austrieci se topeste vertiginos. Specialistii avertizează ca în curand s-ar putea rupe in dou. Ceea ce pana nu de mult era un bloc de gheață monumental s-a transformat in aceste zile într-un fel de ...cascada.