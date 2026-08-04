Seceta extremă și nivelul istoric de scăzut al Dunării pun presiune și pe sistemul energetic din România. În contextul reducerii producției de energie și al deficitului din orele de vârf, autoritățile și companiile iau măsuri pentru limitarea consumului. Tot mai multe primării sting iluminatul public pe timpul nopții, iar unele mari companii își reduc sau își opresc temporar activitatea pentru a economisi energie.

Premierul interimar, le-a multumit intr-o postare pe Facebook tuturor celor care au raspuns apelului de a reduce consumul de energie in aceste zile: "Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic." a scris Ilie Bolojan.

În Constanța, toate cele 64 de autobuze electrice ale companiei de transport în comun vor fi alimentate doar după ora 23 pentru a nu suprasolicita rețeaua.

Fanel POPA, DIRECTOR CT BUS: „După ora 23 consumul este puțin mai redus. Care este intervalul pe care îl evitați? Este 18-23."

În Cluj-Napoca administratorii unor restaurante spun ca economisesc energie fără să afecteze calitatea serviciilor.

Alexandra MARTIN, CO-FONDATOR RESTAURANT: „De dimineață până undeva după-amiază aerul condiționat ESTE oprit în toată clădirea iar pe timpul serii aproape toate luminile sunt oprite să fim atenți la cum folosim cuptorul."

Dupa Iasi si Tecuci, si Aradul, dar si 13 localitati din Maramureș au decis să reduca iluminatul public pe timpul nopții. Sectorul 6 din Capitală a anunțată că va taia din intensitate în cea mai mare parte a parcurilor și locurilor de joacă aflate în administrare.

Si cateva institutii publice s-au alaturat. In Arad, atat Primăria, cât și Tribunalul au anunțat măsuri pentru diminuarea consumului de electricitate.

Bradin Virgiliu Flavius, presedintele tribunalului Arad: „Va functiona doar in perioada programului si doar in birourile unde se desfasoara activitatea."

O mare companie privata de prelucrare a lemnului, cu fabrici in județele Brașov si Alba, a hotărât sa-si reducă voluntar consumul de energie.

Ana TUDORAN, REPORTER PROTV: „Compania oprește liniile tehnologice gradual, în funcţie de nevoile sistemului energetic și va relua activitatea la capacitate normală imediat ce condiţiile o vor permite. Asta deși fabrica își produce singură o parte din energia care ii este necesară."

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate, cu 24 de ore înainte, sa limiteze temporar consumul, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național - a mai anuntat premierul interimar al României Ilie Bolojan.