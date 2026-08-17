La 80 de ani, o femeie din Uzbekistan și-a îndeplinit una dintre cele mai curajoase dorințe. Bătrânica a sărit cu parașuta de la o înălțime de trei mii de metri, iar momentul a fost surprins în imagini și publicat de un club de aviație.

Înainte de salt, femeia a participat la instructajul privind regulile de comportament în aer și măsurile de siguranță, după care s-a îndreptat spre avion. În timpul zborului, ceilalți pasageri au încurajat-o scandând „Bunicuța, Bunicuța”, scrie rg.ru.

Saltul, efectuat alături de un instructor, precum și aterizarea au decurs fără probleme. La final, vizibil emoționată, femeia și-a îmbrățișat și sărutat partenerul de zbor, în semn de recunoștință pentru experiența trăită.

Se pare că aventura nu este o noutate pentru femeie. Înainte de saltul cu parașuta, aceasta încercase deja și alte activități extreme, inclusiv jumping.

Bătrânica nu este însă singura persoană în vârstă care a decis să-și depășească limitele. Anterior, o femeie de 74 de ani din Astana și-a îndeplinit visul în timpul unei vacanțe în Turcia, unde a zburat cu parapanta. Femeia i-a impresionat pe instructori prin calmul său și chiar a cântat în timpul zborului o piesă în limba kazahă.

Un alt exemplu vine din Uzbekistan, unde un bărbat de 75 de ani a ales să zboare cu deltaplanul. Mai mult, acesta și-a pregătit singur aparatul și a decolat fără ajutor.

Sursă video: Instagram