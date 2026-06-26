PNL nu îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru și nici nu a exprimat vreodată această susținere, a anunțat Siegfried Mureșan, propunerea de premier a alianței PNL-USR-UDMR, într-o postare pe Facebook.

Mesajul a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a acuzat că PNL și-a manifestat marți sprijinul pentru guvern minoritar PSD pentru ca vineri să vină cu propria variantă de premier, scrie hotnews.ro.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale au discutat miercuri timp de o oră cu președintele. La final, Nicușor Dan a spus că „România e într-un blocaj politic” și a cerut partidelor să aleagă una din cele două variante: Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan.

„Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”, a scris Mureșan.

Mesajul contrazice direct afirmația președintelui conform căreia: „Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare”.

Mureșan: „Să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD?”

În mesajul său, Mureșan acuză PSD că nu are nicio rezolvare pentru problemele urgente.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”, scrie Mureșan.

Fără a-l mențina direct, Siegfried Mureșan cere președintele să aleagă între rezolvarea problemelor țării sau ale PSD.

„Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a scris Mureșan.

Blocaj la negocierile pentru viitorul guvern

Președintele Nicușor Dan a discutat cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, vineri, la Palatul Cotroceni, despre formarea viitorului guvern. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ o oră, fără un consens în privința numelui de premier sau a eventualei rotative.

Cele două tabere nu se înțeleg privind viitorul guvern. PSD vrea să preia guvernarea, în timp ce PNL, USR. UDMR cer o rotativă guvernamentală în care alianță să aibă prima dată guvernarea, iar PSD din 2027. Niciuna din tabere nu are singură voturile necesare pentru o majoritate parlamentară.

Nicușor Dan a luat act vineri seară de pozițiile partidelor, dar niciuna dintre părți nu a vrut să cedeze. Nicușor Dan a transmis că va așteapta ca partidele să ajungă la o soluție și nu a făcut vineri o desemnare de premier.