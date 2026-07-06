Slovenia este un adevărat paradis pentru pescarii din întreaga lume. Turiștii sunt dispuși să plătească sute de euro pe zi pentru a pescui pe râurile limpezi. Însă această comoară naturală este amenințată de schimbările aduse de oameni. Există inclusiv pachete, în care trei zile de pescuit la muscă în Slovenia ajung să coste până la 4.500 de euro.

Râul Soča se află în nord-vestul Sloveniei, aproape de granița cu Italia, la aproximativ 100 de kilometri de Ljubljana. Renumit pentru apele sale verde-smarald și extrem de limpezi, este una dintre cele mai apreciate destinații europene pentru pescuitul la muscă. Aici trăiesc specii precum păstrăvul de marmură, păstrăvul brun și lipanul.



Cu o tradiție de peste un secol, râul atrage pescari din toate colțurile lumii, inclusiv din Statele Unite, veniți special pentru a încerca să prindă celebrul păstrăv de marmură.



OLLI - TURIST DIN FINLANDA:„Aveți foarte mare grijă de peștii voștri.”



Un permis de pescuit costă între 60 și 120 de euro pe zi. Cu ghid și echipament, o singură zi poate depăși 200 de euro, iar pachetele turistice ajung chiar și la câteva mii de euro.



Lesly s-a mutat aici din Țările de Jos și lucrează ca ghid de pescuit de mai bine de un deceniu. În ziua filmării îi însoțea pe niște turiști veniți din Tennessee, Statele Unite.



Lesly, GHID DE PESCUIT: „El își dorea pur și simplu să vadă acest râu și să prindă un păstrăv de marmură.”



Dar, înainte să ajungi pe apă, trebuie să fii pregătit. Pescuitul cu muscă presupune tehnică, răbdare și un echipament special.



Nina MLAKAR, GHID DE PESCUIT:„Pescuitul cu muscă se desfășoară în apă. De aceea avem nevoie de pantaloni impermeabili de pescuit. Apoi sunt și bocancii speciali pentru vad, care împiedică alunecarea.”



Un astfel de echipament costă de la câteva zeci de euro până la câteva sute, iar uneori chiar peste o mie de euro.



Nina MLAKAR, GHID DE PESCUIT: „Apoi începi să investești și în restul echipamentului. Numai o undiță poate ajunge să coste câteva mii de euro.”



„Unul dintre avantajele pescuitului cu muscă este că, spre deosebire de alte forme de turism, nu depinde de sezonul de vârf și, după cum se vede, nici de vreme frumoasă.”



Și permisele pe râul Unica sunt scumpe: 99 de euro pe zi.



„Acolo, cred că domnul acela pescuiește știucă. Mă duc să văd și eu.”



Nu peste tot însă pescuitul este atât de scump. La iazurile Preserje, un permis costă doar 20 de euro pentru adulți.



Când vorbim despre turism, gastronomia este, de asemenea, esențială. Unul dintre restaurantele care pune un accent deosebit pe preparatele din pește este situat chiar lângă iazurile Preserje.



Mozina, BUCĂTAR:„Avem șalău pregătit sub formă de tartar. Păstrăv, un exemplar ceva mai mare, pe care l-am maturat și l-am învelit în alge nori. Alături servim un piure de mazăre, un sos de iaurt și șofrănel.”



Specialiștii avertizează însă că râurile slovene sunt tot mai afectate de inundații, lucrări de amenajare și baraje care împiedică migrația peștilor.