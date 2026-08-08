Tensiuni între Spania și Italia, pe fondul crizei migranților. De sâmbătă, guvernul de la Madrid introduce controale în porturi și în aeroporturi pentru călătorii care sosesc din Italia. Măsura vine după ce autoritățile de la Roma au refuzat să renunțe la propriile controale la frontiere pentru persoanele care vin din Spania.

Controalele introduse de Spania au intrat în vigoare la miezul nopții și se vor aplica timp de o lună în porturi și aeroporturi. Madridul spune că măsura este un răspuns direct la restricțiile impuse anterior de Italia, care susține că încearcă să împiedice deplasarea migranților ajunși în enclava spaniolă Ceuta către alte state europene. Guvernul spaniol respinge însă argumentele Romei și afirmă că majoritatea migranților au fost deja returnați în Maroc, iar cei rămași nu au posibilitatea de a circula în spațiul Schengen. Cu toate acestea, autoritățile italiene au anunțat că își vor menține controalele cel puțin până pe 15 august, invocând riscuri de securitate și posibilitatea unui nou val de migranți.

Robert FENTINA, ANALIST: „Nu cred că relațiile dintre Spania și Italia vor fi afectate pe termen lung. Există un conflict în acest moment, însă este unul temporar. Liderii celor două țări au viziuni diferite asupra migrației, dar au reușit să colaboreze și în trecut, iar acest lucru nu se va schimba.”

Valul de migranți a început săptămâna trecută, când aproximativ 78 de mii de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, după ce pe rețelele sociale au apărut mesaje potrivit cărora frontiera ar fi deschisă. Mulți spun că au fugit de sărăcie și speră să ajungă în Spania continentală pentru o viață mai bună. Potrivit autorităților spaniole, cei mai mulți au fost deja returnați în Maroc, însă sute de minori au rămas în Ceuta, mizând pe protecția oferită de legislația spaniolă.

„Nicio mamă nu și-ar lăsa copiii în urmă, dacă nu ar spera că astfel le poate oferi un viitor mai bun.”

Între timp, criza a provocat tensiuni și în interiorul Uniunii Europene. Finlanda și Danemarca au susținut decizia Italiei de a introduce controale la frontieră, în timp ce Cehia a cerut suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen.