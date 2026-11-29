Aproape 39 de milioane de spanioli sunt chemați la urne la alegerile parlamentare. Scrutinul e un pariu al premierului socialist Pedro Sanchez, care a convocat anticipate pe fondul mai multe crize publice. Totodată, scrutinul se poate încheia cu intrarea Vox, partid de extremă-dreapta, la guvernare. Unele sondaje arată că o coaliție între Partidul Popular (PP) și Vox e singura variantă care poate strânge majoritatea absolută de 176 de mandate. O asemenea coaliție va înseamna revenirea extremei-dreapta la putere pentru prima dată de la căderea dictatorului Franco în 1975.

Urnele se vor închide la ora locală 20:00 (21:00, ora României). Pentru că Insulele Canare sunt cu o oră în urmă față de peninsulă, acolo votul se va termina la 22:00, ora României.

La 21:00, ora României, radiodifuzorul public RTVE va prezenta rezultatele unui sondaj realizat de Sigma Dos. Rezultatele provizorii vor începe să apară o oră mai târziu.

UPDATE 16:50 Ministră socialistă, despre o majoritate PP-Vox: „Regres” și „suferință”

Ministra sănătății, Monica Garcia, a declarat duminică că are încredere că „Partidul Popular și Vox nu vor reuși să adune” majoritatea. Ea a susținut că o astfel de coaliție de guvernare ar însemna „regres, involuție” și „durere, suferință”.

Garcia a votat la o secție de votare din Madrid, unde a spus că a venit cu „destul de mult entuziasm” și „destul de multă speranță”, potrivit El Confidencial.

Ea a subliniat că asta ar însemna „regres, involuție” și „durere și suferință”.

Unii vor să „strice sărbătoarea democrației” și spun chiar că aceasta „s-a terminat deja”, dar „sărbătoarea democrației continuă”, a mai declarat socialista.

UPDATE 16:00 Prezență istorică la vot în Catalonia

Până la ora 14:00 s-au prezentat la urne 45,24% dintre alegătorii catalani, față de 36,78% în iulie 2023, conform datelor prezentate de Ministerul de interne.

Astfel, raportat la primele cinci ore ale votului, Catalonia a înregistrat o participare fără precedent în regiune la o rundă de alegeri generale în acest secol, notează El Pais.

În aprilie 2019, până la aceeași oră votaseră 43,5% dintre catalani. În martie 2004, nivelul a fost de 42,2%.

Autoritățile au anunțat că timpul de votare va fi prelungit în 15 centre, cu o durată care nu va depăși 45 de minute sau o oră, a scris El Confidencial.

Prezența record la urne

La ora locală 14:00, prezența la urne era de 45,75%, cu aproximativ cinci procente mai mare decât în 2023, când era de 40,48% la aceeași oră, potrivit El Pais și El Confidencial.

Este o prezență record, mai scrie presa spaniolă. La niciun scrutin din ultimele decenii nu au mai votat atât de mulți spanioli.

Prezența la alegerile din Spania, până la ora 14.00, din ultimele decenii:

tabel/ hotnews.ro

Ce au spus liderii principalelor partide

Primul candidat care a votat a fost premierul în exercițiu, socialistul Pedro Sanchez, potrivit El Pais .

„Văd o mobilizare istorică”, a declarat el de dimineață.

Rivalul său de la PP, Alberto Nunez Feijoo, i-a îndemnat pe spaniol să voteze „fără frică”, dar „cu memorie”.

Santiago Abascal, liderul Vox, a făcut apel la o prezență masivă și le-a cerut celor care își doresc să boicoteze scrutinul să se prezinte, totuși, la urne pentru a-și anula votul.

Urnele se deschid la ora locală 9:00 și se vor închide la 20:00 (10:00-21:00 în România). Programul este același în Insulele Canare, care sunt cu o oră în urmă față de peninsulă, ceea ce înseamnă că votul se va încheia de fapt cu o oră mai târziu (22:00 în România), potrivit El Dia .

La 21:00, ora României, radiodifuzorul public RTVE va prezenta rezultatele unui sondaj realizat de Sigma Dos, care va oferi publicului o primă estimare a situației, dar care nu trebuie confundat cu datele oficiale, notează Democrata .

La ora 22:00 vor începe să apară și primele rezultate provizorii, conform BBC și Deutsche Welle .

În Spania locuiau 609.270 de români , potrivit datelor Institutului Național de Statistică spaniol din 1 ianuarie 2025, citate de Ministerul român de Externe.

Un scrutin crucial

Sanchez a convocat scrutinul cu opt luni înainte de termen, după ce parlamentul a respins modificările pe care le dorea guvernul pentru combaterea crizei din domeniul locuințelor.

Inițiativele legislative au venit în urma demonstrațiilor naționale declanșate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani, Maricarmen Abascal, din apartamentul în care locuia din 1956. Ea s-a stins din viață la două zile după anunțarea scrutinului.

Este prognozată o prezență mare la un vot considerat de mulți dintre alegători un punct de cotitură, potrivit Politico . Sondajele indică o posibilă guvernare formată din Partidul Popular (PP) de centru-dreapta și naționaliștii de la Vox, care poate deveni prima formațiune de extremă dreapta care intră la putere după restabilirea democrației în Spania în anii 1970.

Analiștii Consiliului pentru Relații Externe, un think-tank american, consideră că o instalare a PP în fruntea guvernului ar elimina „conștiința progresistă a Europei”, reprezentată de Sanchez, și ar muta și mai mult spre dreapta centrul de greutate politic al continentului.

Pedro Sanchez, convins că va rămâne la putere

Sanchez, care conduce Spania din 2018, a insistat vineri că partidul său, PSOE, va obține cele mai multe voturi.

Premierul în exercițiu a invocat în acest sens date interne și a declarat că este convins că va avea o majoritate de stânga în urma alegerilor, potrivit Reuters.

„Nu-mi pot imagina că am putea pierde”, a declarat Sanchez la postul de radio SER.

El a susținut că alegătorii de stânga se mobilizează din ce în ce mai mult pentru a se prezenta la urne în număr mare, o condiție esențială pentru obținerea unei majorități progresiste care să abordeze probleme precum criza profundă a locuințelor cu care se confruntă țara.