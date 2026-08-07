Peste 90 de mii de rățuște din plastic au fost înscrise la tradiționalul „Ducky Derby", pe râul care traversează orașul american Chicago.

Este unul dintre cele mai neobișnuite evenimente caritabile din Statele Unite. Jucăriile din cauciuc au fost răsturnate dintr-un camion direct în râu și au plutit aproximativ un sfert de oră până la linia de sosire.

Proprietarul rățuștii câștigătoare a plecat acasă cu o mașină de teren, iar ocupantul locului secund a primit 2.500 de dolari.

Fiecare rățușcă înscrisă în cursă a fost sponsorizată cu 10 dolari, iar banii strânși - peste 480.000 de dolari anul acesta - vor finanța competițiile Special Olympics Illinois, dedicate sportivilor cu dizabilități intelectuale și nevoi speciale.