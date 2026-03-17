Renunțarea la cetățenia SUA va fi mai ieftină începând cu 13 aprilie, anunță Departamentul de Stat, o măsură salutată de asociația „americanilor accidentali”, obligați să plătească taxe americane fără să fi locuit în SUA, scrie știrileprotv.ro

Taxele consulare pentru renunţarea la cetăţenia americană vor scădea cu peste 80%, de la 2.350 la 450 de dolari, potrivit unei notificări publicate vine în Federal Register, jurnalul oficial american.

Modificarea cuantumului restabileşte nivelul în vigoare în 2010, când Departamentul de Stat a introdus pentru prima dată taxe pentru americanii care renunţă la cetăţenie.

Acest proces presupune o activitate considerabilă din partea agenţilor consulari, mai ales pentru a se asigura că persoana ce doreşte să renunţe la cetăţenie înţelege pe deplin implicaţiile acestei decizii, a justificat administraţia americană.

Care este procesul de renunțare la cetățenie

Obţinerea unui „certificat de pierdere de naţionalitate" necesită două întrevederi distincte cu agenţi consulari, o anchetă de moralitate şi depunerea unui jurământ oficial de renunţare. Procedura poate dura mai multe luni.

Asociaţia Americanilor Accidentali (AAA), cu sediul la Paris, ce apără interesele persoanelor care deţin cetăţenie americană, dar locuiesc în afara Statelor Unite, a salutat decizia administraţiei.

„Această reducere de taxe este o primă victorie concretă", a declarat preşedintele AAA, Fabien Lehagre, într-un comunicat publicat pe Facebook.

SUA sunt una dintre puţinele ţări care îşi impozitează cetăţenii în funcţie de naţionalitatea lor, nu de locul de rezidenţă.

Aceasta înseamnă că americanii rezidenţi în străinătate trebuie să îşi declare veniturile şi pot avea dificultăţi în a-şi deschide un cont bancar. După intrarea în vigoare a legii americane FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) în 2014, băncile franceze sunt obligate, sub ameninţarea unor grele sancţiuni, să informeze fiscul american despre conturile şi activele clienţilor lor desemnaţi ca 'persoane americane'.

Confruntate cu această ameninţare, unele bănci au preferat să se despartă, pur şi simplu, de aceşti clienţi, notează AFP.