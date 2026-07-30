Armata Statelor Unite a lansat atacuri împotriva Iranului, după ce preşedintele Donald Trump a promis miercuri că va lovi ţara „foarte dur”, a anunţat Comandamentul Central al SUA, citat de CNN. Mai multe explozii au fost auzite în mai multe zone din sudul Iranului după ce Statele Unite au lansat noi lovituri asupra ţării, a relatat presa de stat iraniană Press TV în primele ore ale zilei de joi, ora locală. Atacurile s-au încheiat după două ore, fiind lovite inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă.

Armata Statelor Unite a încheiat la ora 22:00, ora Coastei de Est a SUA un "val puternic de lovituri" împotriva Iranului, a anunţat în cursul nopţii Comandamentul Central al SUA, ca răspuns la tentativa Iranului de a ataca forţele americane cu o zi înainte.

„Forţele CENTCOM au lovit zeci de ţinte ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran, inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă, precum şi capacităţi maritime”, a transmis CENTCOM pe platforma X.

CENTCOM nu a oferit detalii suplimentare privind numărul exact al ţintelor lovite.

Potrivit unui oficial american citat de CNN, SUA au vizat obiective militare.

„Îi vom lovi foarte dur, pentru că acum este rândul nostru să lovim. Ei ştiu că urmează”, le-a declarat Trump jurnaliştilor în Biroul Oval, miercuri.

În noaptea de marţi spre miercuri, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a lansat mai multe rachete balistice către forţele americane din regiune, iar armata Iordaniei a anunţat că a interceptat cinci dintre acestea.

Presa iraniană a anunţat explozii în sudul ţării, la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA a confirmat că a început atacurile, descriindu-le drept un "răspuns ferm" la tentativa Iranului de a ataca forţele americane din regiune, marţi noaptea, scrie știrileprotv.ro.