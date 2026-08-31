Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică după ce Statele Unite au atacat duminică insula iraniană Larak, iar Teheranul a ripostat prin lovituri asupra unor ținte americane din Iordania. Atacurile pun sub semnul întrebării săptămânile de acalmie din regiune, în timp ce Donald Trump susține că preferă presiunea economică asupra Iranului.

„Forţele americane au lovit două lansatoare iraniene pe insula Larak”, situată în strategica strâmtoarea Ormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), Tim Hawkins, într-un comunicat transmis AFP, scrie știrileprotv.ro.

Aceste atacuri au avut loc după ce „forţe ale Gărzilor Revoluţiei Islamice au fost observate pregătindu-se să lanseze rachete încărcate cu mine marine în strâmtoarea Ormuz”, a indicat el.

Atacul s-a soldat cu doi morţi şi doi răniţi, potrivit agenţiei iraniene de presă Tasnim.

După ce au avertizat cu „represalii”, Gărzile Revoluţiei iraniene au afirmat că au atacat instalaţii ale armatei americane la două baze aeriene din Iordania.

„Orice act de ostilitate se va lovi de represalii şi mai puternice”, au anunţat acestea, citate de presa de stat iraniană.

Războiul din Golf a început pe 28 februarie 2026

Ostilităţile îşi pierduseră din intensitate în ultima lună, chiar dacă schimburi de focuri sporadice au continuat în regiune, mai ales în strâmtoarea Ormuz şi în jurul său.

Această trecere maritimă strategică, prin care tranzita înainte de război o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului dintre Statele Unite şi Iran, Teheranul blocând trecerea prin ea.

Ca răspuns, Statele Unite conduc o blocadă a porturilor iraniene şi se declară pregătite "să protejeze libera circulaţie a schimburilor comerciale pe această cale navigabilă esenţială", CENTCOM afirmând duminică seară că a "finalizat deminarea căilor de navigaţie internaţionale".

Războiul a fost declanşat pe 28 februarie prin atacuri conjugate ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat vizând în special ţările din Golf aliate cu Washingtonul.