Preşedintele Donald Trump a calificat miercuri drept o „victorie” retragerea din Irak a ultimelor trupe ale coaliţiei antijihadiste conduse de Statele Unite, afirmând că „decizii greşite” din trecut, ale fostelor administraţii, au băgat SUA de la bun început într-un impas în această ţară.

„Astăzi, am plăcerea să anunţ că ultimele forţe americane părăsesc Irakul! A durat mult, după nişte decizii foarte proaste care ne-au făcut să ne împotmolim de la bun început în acest impas, dar în curând toate acestea vor ţine de istorie”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, relatează News.ro.

„Aceasta este o zi măreaţă pentru America şi, mai important, plecăm din Irak lăsând în urmă un nou prim-ministru minunat, Ali al-Zaidi, pe care l-am susţinut încă de la început. El a câştigat alegerile pe care nimeni nu se aştepta să le câştige şi a făcut-o cu o victorie zdrobitoare!”, a continuat președintele american.

„Lansată în 2003 sub preşedinţia lui George W. Bush şi continuată sub administraţia lui Barack Hussein Obama în 2014, precum şi sub cea a lui Joe Biden cel Adormit, Operaţiunea „Inherent Resolve” se încheie în 2026 sub conducerea preşedintelui Donald J. Trump. Această zi reprezintă o victorie pentru Statele Unite, o victorie pentru Irak şi o victorie decisivă asupra ISIS, care a fost complet decimată de Administraţia Trump în primul său mandat, alături de alţi actori extrem de periculoşi”, s-a lăudat Donald Trump.

El a ţinut să facă o comparaţie cu o altă retragere americană celebră, cea din Afganistan, decisă de administraţia sa şi gestionată de Administraţia Biden, care a stârnit numeroase controverse.

„Spre deosebire de Afganistan, unde o mare parte din echipamentul militar şi restul resurselor au fost lăsate în urmă, iar 13 soldaţi au pierit, mulţi alţii fiind grav răniţi, această retragere ordonată a forţelor coaliţiei şi a echipamentului de la baza aeriană din Erbil marchează sfârşitul unei expediţii extrem de costisitoare în Iad”, a arătat Donald Trump.

„Am stabilit o misiune clară, le-am oferit comandanţilor noştri instrumentele necesare pentru a o duce la bun sfârşit şi am refuzat să permit ca o prezenţă temporară să devină una permanentă. Am avut de ales între a rămâne şi a pleca şi am simţit, fără nicio îndoială, că este timpul ca America să se întoarcă acasă!”, spune Trump. „Prim-ministrul Al-Zaidi este remarcabil şi, sperăm, va reuşi să gestioneze foarte bine situaţia”, adaugă şeful Casei Albe. „Am venit să luptăm împotriva unui califat. Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”, proclamă el.

Experţii irakieni în domeniul securităţii afirmă că retragerea – convenită în 2024 sub preşedinţia lui Joe Biden şi pusă în aplicare de administraţia lui Donald Trump chiar în timp ce aceasta duce un război împotriva Iranului – ar putea oferi Teheranului şi puternicilor săi aliaţi mână liberă, permiţând totodată şi altor duşmani ai SUA să revină în forţă, inclusiv grupării Stat Islamic (ISIS).

„Armamentul va rămâne un depozit sacru în mâinile mujahedinilor noştri”

Alianţa miliţiilor pro-iraniene „Rezistenţa Islamică” din Irak a refuzat miercuri să se supună unui termen pentru predarea armelor şi a denunţat faptul că avioanele americane continuă să opereze, în pofida faptului că miercuri se încheie misiunea coaliţiei internaţionale împotriva ISIS, scrie Agerpres.

„Rezistenţa Islamică declară că nu este supusă niciunui termen sau acord menţionat – sau care este discutat în prezent – de către vreun guvern sau vreo entitate politică. Armamentul Rezistenţei va rămâne un depozit sacru în mâinile mujahedinilor noştri”, a indicat alianţa într-un comunicat citit în timpul festivităților organizate cu prilejul retragerii coaliţiei.

Alianţa, ale cărei facţiuni refuzaseră de facto să predea armele aşa cum cere guvernul irakian, a afirmat că „timp de peste 40 de zile a participat la negocieri privind reglementarea armamentului Rezistenţei în schimbul obţinerii suveranităţii complete şi integrale a Irakului”.

„Aceasta presupune retragerea forţelor SUA şi NATO, precum şi a oricărei forme de prezenţă militară străină (pe uscat, în aer şi pe mare), în timp ce Rezistenţa Islamică îşi rezervă dreptul de a răspunde direct la orice încălcare a suveranităţii Irakului de către americani sau sionişti”, se arată în comunicat.

Totuşi, alianţa a asigurat că „nu a primit niciun răspuns din partea guvernului irakian, în pofida semnării oficiale a documentului de acord de către comitetul format din patru membri (mandatat de Cadrul de coordonare) şi de către părţile Rezistenţei (reprezentate de cele patru facţiuni)”.

Între timp, miliţia Kataib Hezbollah, cea mai puternică din alianţă, a denunţat într-un alt comunicat emis miercuri faptul că „avioane americane de supraveghere şi de luptă continuă să opereze în spaţiul aerian irakian până în acest moment”, un fapt despre care a asigurat că l-a documentat.

„Există rapoarte privind mişcări ale forţelor de ocupaţie americane care se întind până pe 30 octombrie al acestui an; detaliile vor fi anunţate ulterior”, a declarat Kataib Hezbollah, fără a oferi alte informaţii, scrie hotnews.ro.