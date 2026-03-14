Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat vineri lansarea unei recompense de 10 milioane de dolari pentru informații privind liderii iranieni, cu accent pe Gardienii Revoluției, armata de elită a regimului de la Teheran, informează AFP, transmite hotnews.ro.

Printre persoanele vizate se numără noul ghid suprem Mojtaba Khamenei, șeful Consiliului suprem de securitate națională, Ali Larijani, ministrul de interne Eskandar Momeni și ministrul Informațiilor, Esmail Khatib, acestea fiind incluse pe lista Departamentului de Stat.

„Aceste persoane comandă și conduc diverse elemente ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice iraniene, care planifică, organizează și desfășoară acțiuni teroriste în întreaga lume”, a transmis Departamentul de Stat.

Potrivit autorităților americane, informațiile primite prin aplicația Signal vor putea aduce recompense și facilități de relocare pentru informatori.

Anunțul survine după ce liderul iranian ayatollah Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost ucis într-un bombardament pe 28 februarie, la începutul conflictului. Fiul său, Mojtaba, i-a luat locul, însă speculațiile privind starea sa de sănătate persistă, în ciuda mesajelor publice transmise de televiziunea de stat și oficiali iranieni.