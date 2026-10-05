Statele Unite şi-au retras bombardierele B-1 de la o bază aeriană din Marea Britanie la o săptămână după ce mai mulţi bărbaţi au fost arestaţi acolo sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste, a declarat duminică un oficial al Pentagonului, potrivit Reuters.

Douăsprezece bombardiere B-1 erau staţionate la baza aeriană RAF Fairford, situată la nord-vest de Londra. Avioanele fuseseră utilizate pentru atacurile SUA asupra Iranului.

„Deşi securitatea operaţională ne-a împiedicat să confirmăm în timp real mişcarea mijloacelor şi forţelor noastre, putem confirma acum că toate bombardierele americane care au fost dislocate la RAF Fairford s-au întors la bazele lor de origine din Statele Unite”, a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului într-un e-mail.

Marea Britanie are „indicii puternice” că Iranul a fost implicat într-un presupus complot care viza baza, a declarat miercuri prim-ministrul britanic Andy Burnham. Iranul a afirmat că acuzaţiile care leagă Teheranul de presupusul plan sunt nefondate şi l-a convocat pe ambasadorul britanic la Teheran în legătură cu această chestiune.

The Wall Street Journal a relatat pentru prima dată că aeronavele au fost retrase de la bază pe fondul îngrijorărilor de securitate legate de presupuse comploturi teroriste împotriva instalaţiei.

Guvernul britanic permisese Statelor Unite să utilizeze bombardierele staţionate la Fairford pentru a lovi bazele de rachete iraniene care atacau nave în Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că persoanele implicate în complot planificaseră să provoace „pagube majore”, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a indicat, la rândul său, „implicarea unui actor străin”, scrie digi24.ro.