Câteva sute de persoane au participat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la proteste neautorizate în orașele elvețiene Zurich și Basel, sub sloganul „Ne-am săturat – și în Elveția”, potrivit presei locale .

Manifestațiile sunt inspirate de protestele din Franța și din alte țări europene, au degenerat în violențe, iar poliția a intervenit cu tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

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La Zurich, câteva sute de persoane, unele purtând măști de Halloween, s-au adunat în jurul orei 22:30 pe strada Langstrasse, în centrul orașului. Manifestanții au pornit spre piața Helvetiaplatz, unde situația a devenit tensionată.

Un adăpost din stația de autobuz a fost deteriorat, iar o baricadă improvizată din tomberoane, biciclete și alte obiecte a fost incendiată. Mai multe grupuri au dat foc coșurilor de gunoi în diferite zone ale orașului, iar o mașină a fost cuprinsă de flăcări. De asemenea, au fost sparte vitrinele mai multor magazine.

Poliția din Elveția a anunțat că a fost atacată în repetate rânduri cu artificii, sticle și pietre. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea. Ciocnirile au continuat până în jurul orei 01:30.

În timpul intervențiilor, o patrulă de poliție care se deplasa la un caz medical a fost atacată de un grup de persoane. Mașina poliției a fost avariată, iar agenții au fost nevoiți să se retragă înainte de a putea acorda ajutor unui adolescent care suferise răni grave la picioare în urma unui accident.

Proteste și la Basel

La Basel, aproximativ 150 de persoane s-au adunat în centrul orașului în jurul orei 21:00, potrivit unui comunicat al poliției cantonale.

După mai multe discursuri, manifestanții au traversat podul Mittlere Rheinbrücke, care leagă cele două maluri ale Rinului, și au ajuns în piața Marktplatz. Ulterior, coloana s-a îndreptat spre cartierul St. Johann, unde unii participanți au incendiat baricade improvizate din tomberoane și bariere metalice. Poliția a intervenit pentru a restabili ordinea.

Manifestanții din ambele orașe au făcut referire la protestele tinerilor din Franța și din alte state europene. În ultimele zile, persoane necunoscute au distribuit pe rețelelele de socializare apeluri la manifestații sub sloganul „GenZ regelt!”, folosit de tinerii protestatari din Germania.

Sursa video: Facebook/ Anna Astvatsaturian Turcotte