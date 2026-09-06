Taxi-uri care se conduc singure – astfel de vehicule pot fi văzute pe străzile din Londra din această săptămână. Sunt disponibile prin intermediul unei aplicații, iar o călătorie costă cât una cu șofer. Totuși, cel puțin șase luni, pe locul conducătorului auto se va afla un om, care va putea prelua controlul în cazul în care sistemul autonom va avea probleme.

Taxi-urile care se conduc singure vor fi alocate în funcție de proximitate, în cazul în care clientul nu solicită expres o mașină condusă de om. Într-o primă etapă, locul de la volan nu rămâne gol, ci va fi ocupat de un șofer care poate interveni la nevoie. Prezența lui chiar a fost utilă, spune jurnalistul britanic care a testat serviciul.

Rowland MANTHORPE, CORESPONDENT SKY NEWS: „- Am văzut cum o mașină autonomă a făcut o greșeală de circulație pe o șosea din Londra, iar șoferul a trebuit să preia controlul. Ce am văzut mi-a zdruncinat încrederea în capacitatea acestor mașini de a face față situației.

- E sigur să avem aceste mașini pe șosea?

- Absolut. Încă nu se pot deplasa fără șofer, de aceea există un om care supraveghează fiecare cursă.”

Când l-a transportat pe jurnalistul postului Sky News, mașina autonomă a dat peste două proteste de stradă. Mai multe artere erau închise.

Rowland MANTHORPE, CORESPONDENT SKY NEWS: „Am privit înregistrarea video a deplasării și am observat că mașina a încercat să facă la dreapta și să spargă blocada, în timp ce alte mașini o ocoleau. Ar fi putut fi un moment periculos dacă la volan nu se afla șoferul pentru situații de urgență.”

Totuși, autoturismul a reacționat bine într-un mediu urban aglomerat, în care a întâlnit polițiști călare și chiar un accident în care a fost implicat un autobuz.

„Este blocat în față. Asta este ceva foarte obișnuit pentru Londra. Avem aici o porțiune destul de îngustă prin care trebuie să trecem, iar în stânga este un camion. Vom vedea cum se descurcă mașina, dar cred că am putea rămâne blocați. Iată, ne strecurăm printre ele. Asta este ceva ce supraveghetorul a fost dispus să facă, însă inteligența artificială nu. Așadar, în cazul mașinilor fără șofer, mai sunt încă unele probleme care trebuie rezolvate.”

Reprezentanții companiei de transport spun că șoferii vor rămâne în mașinile autonome între șase luni și un an. În Statele Unite, serviciile de taxi autonome sunt disponibile în 14 orașe.