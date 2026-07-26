Ucraina a lovit nave rusești și iraniene în Marea Caspică, într-un atac asupra rutei maritime folosite pentru transportul încărcăturilor militare între Moscova și Teheran. Kievul anunță că a atacat două cargouri, o navă militară rusească și o platformă petrolieră, în timp ce Iranul susține că a fost lovită și una dintre navele sale comerciale. Un marinar iranian a murit, iar Teheranul amenință cu represalii.

O explozie puternică luminează cerul deasupra Mării Caspice. Sunt imagini apărute după una dintre cele mai ample operațiuni ucrainene desfășurate până acum în această regiune. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că dronele sale au lovit cargourile Port Olya 2 și Begey. Ambele navighează sub pavilion rusesc și se află sub sancțiuni. Potrivit Kievului, navele făceau parte din ruta maritimă folosită pentru transportarea încărcăturilor militare între Rusia și Iran. Serviciile ucrainene susțin că Port Olya 2 a efectuat în trecut curse între porturile rusești și cele iraniene.

Cargoul Begey ar fi transportat muniție, proiectile de artilerie, veste antiglonț și căști din Iran către Rusia. În unele călătorii, echipajul ar fi oprit sistemul de identificare al navei pentru a-i ascunde traseul. Lista țintelor este însă mai lungă. Potrivit Kievului, a fost atacată și o vedetă rusească purtătoare de rachete din clasa Molniya, precum și platforma petrolieră Filanovsky, din Marea Caspică. Președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre „rezultate foarte bune” ale loviturilor ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Operațiunea noastră împotriva capacităților de producție militară ale Rusiei continuă. Continuă și operațiunea împotriva logisticii rusești. Efectele ei sunt cât se poate de vizibile.”

Zelenski spune că operațiunea a vizat inclusiv nave implicate în transporturi militare în care este implicat Iranul. Teheranul prezintă însă o versiune diferită. Ministerul iranian de Externe susține că Ucraina a atacat o navă comercială iraniană, iar explozia produsă la bord a ucis un marinar și a rănit un altul.

Nu este clar dacă Iranul se referă la una dintre cele două nave despre care vorbește Kievul sau la o altă ambarcațiune. Iranul a convocat însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran și a calificat lovitura drept un „act de agresiune”. Oficialii iranieni spun că își vor apăra securitatea și interesele naționale și avertizează că atacul nu va rămâne fără răspuns. Relațiile dintre Kiev și Teheran sunt tensionate de la începutul invaziei ruse.

Rusia a folosit pe scară largă drone de concepție iraniană în atacurile asupra Ucrainei, iar Kievul încearcă de mai mult timp să taie rutele prin care Moscova primește echipamente și componente militare.