Un nou incident aerian amplifică tensiunile dintre Rusia și statele NATO, după ce avioane de vânătoare ale Forțele Armate ale Poloniei au interceptat o aeronavă rusească de recunoaștere de tip Ilyușin Il-20 deasupra Marea Baltică, scrie hotnews.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters și Newsweek, avionul rusesc efectua a noua misiune de recunoaștere din acest an în spațiul aerian internațional. Aeronava zbura fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit — un comportament considerat riscant și provocator în proximitatea granițelor NATO.

Interceptarea a avut loc vineri, 13 martie, când două avioane poloneze MiG-29 au fost ridicate pentru a escorta aeronava rusă. Autoritățile de la Varșovia au subliniat că, deși avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez, intervenția a fost necesară pentru monitorizare și prevenție.

Incidentul face parte dintr-o serie recentă de zboruri similare efectuate de avioane rusești de tip IL-20 în apropierea flancului estic al NATO. Săptămâna trecută, Norvegia a mobilizat avioane F-35 Lightning II în două zile consecutive pentru a urmări aeronave rusești similare în apropierea unui exercițiu militar aliat.

Potrivit autorităților norvegiene, aceste zboruri ar avea ca scop colectarea de informații despre activitățile NATO, inclusiv despre exercițiul „Cold Response”, desfășurat în nordul Europei.

În contextul acestor provocări repetate, NATO a lansat anul trecut operațiunea „Eastern Sentry”, menită să consolideze securitatea spațiului aerian pe flancul estic al Alianței.

Misiunea a fost inițiată după mai multe incidente, inclusiv pătrunderea unor drone în spațiul polonez. În cadrul operațiunii, state precum Franța, Germania, Regatul Unit și Danemarca au contribuit cu avioane de luptă și nave militare pentru a întări capacitatea de reacție rapidă.

Forțele poloneze au transmis că misiunea de interceptare s-a desfășurat „rapid, profesional și în condiții de siguranță”, subliniind nivelul ridicat de pregătire al piloților și al sistemelor de apărare aeriană.