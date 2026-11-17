Scandalul dintre Estonia și Rusia nu scade din intensitate. În timp ce autoritățile de la Tallin închid frontiera terestră cu Rusia, Moscova avertizează că ridicarea unor ziduri nu va aduce nimic bun. Această decizie vine în urmei unei tentative de sabotaj atribuită serviciilor secrete de la Moscova. Opt persoane au fost arestate, iar Rusia neagă acuzațiile.

Astrid ASI, PROCURORUL GENERAL AL ESTONIEI: „Sâmbătă în jurul orei 3 dimineața, a avut loc o tentativă de atac asupra sediului companiei Threod Systems. S-a încercat provocarea unei explozii și incendierea clădirii. Atacul nu a fost dus la capăt, datorită măsurilor de securitate luate imediat de compania în cauză.”

Opt suspecți, cetățeni ai Letoniei, au fost reținuți. Cinci dintre ei au fost plasați în arest preventiv.

Margo PALLOSON, DIRECTORUL SERVICIULUI DE SECURITATE INTERNĂ AL ESTONIEI: „Datele serviciilor noastre de contrainformații confirmă că Rusia s-a aflat în spatele acestei tentative de sabotaj. Acțiunea a fost coordonată de serviciul de informații militare rus, GUR.”

În urma acestui caz, premierul estonian a cerut pregătirea închiderii graniței cu Rusia. Măsura va intra în vigoare la 1 decembrie și va viza toate cele trei puncte de trecere a frontierei.

Igor TARO, MINISTRUL DE INTERNE AL ESTONIEI: „Asta înseamnă că estonienii care se află în Rusia mai au două săptămâni la dispoziție pentru a se întoarce acasă. După aceea, călătoria de întoarcere ar putea deveni foarte lungă și complicată.”

De cealaltă parte, Moscova respinge acuzațiile.

Dmitri PESKOV, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI RUSE: „Nu suntem de acord cu ele și le respingem categoric. Iar în ceea ce privește decizia de a închide toate punctele de trecere a frontierei, ce înseamnă asta, că Estonia construiește un zid? Istoria arată că multe țări au construit ziduri, însă acestea nu le-au adus nimic bun celor care le-au ridicat.”

Acesta a fost al doilea incident de acest fel care vizează industria estoniană de apărare în ultimele luni. În august, o altă companie producătoare de echipamente militare a fost vizată de o tentativă de incendiere, atribuită tot serviciilor secrete ruse. Estonia, stat membru al NATO și al Uniunii Europene și un susținător ferm al Ucrainei, are trei puncte de trecere a frontierei terestre cu Rusia.