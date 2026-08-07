Aceleași servicii secrete care au anunțat exact când Rusia va ataca Ucraina susțin acum că Putin are un plan de a ataca un stat NATO. Ceea ce surpinde la informațiile americanilor este perioada de timp. Atacul ar putea avea loc încă din această toamnă. Statele baltice se pregătesc pentru posibile operațiuni de sabotaj și atacuri sub steag fals, iar provocările militare rusești la granițele NATO se înmulțesc.

În flancul estic al NATO, sunt tot mai mulți cei care spun că Rusia ar pregăti o escaladare a tensiunilor cu Occidentul. Lituania a avertizat deja că Moscova ar putea pregăti atacuri asupra infrastructurii critice din statele baltice, cu drone fabricate inițial în Ucraina, pentru a induce în eroare anchetatorii și a masca originea atacurilor.

Robertas KAUNAS, MINSTRUL APĂRĂRII LITUANIA: „Strângem informații care arată că Rusia ia în calcul posibile provocări în regiunea baltică, inclusiv operațiuni sub steag fals. Vedem aceste pregătiri și, din acest motiv, măsurile de protecție a infrastructurii critice sunt consolidate."

Autoritățile lituaniene nu au precizat ce obiective ar putea fi vizate și nici când ar putea avea loc un eventual atac.

Robertas KAUNAS, MINSTRUL APĂRĂRII LITUANIA: „Nu există o dată precisă. Monitorizăm planificarea Rusiei, iar aceleași evaluări sunt împărtășite și de aliații noștri din NATO, inclusiv de Polonia și statele baltice."

Și provocările aeriene rusești s-au înmulțit considerabil. În iulie, NATO a trimis de peste trei ori mai multe avioane de luptă pentru interceptări pe flancul estic decât în aceeași lună a anului trecut. Alianța spune că misiunile au fost declanșate de aeronave militare rusești care zburau fără plan de zbor și cu transponderele oprite, în apropierea spațiului aerian aliat.

Pe acest fundal, descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe aeroportul din Leipzig nu are darul de a-i liniști pe occidentali.

Alexander DOBRINT, MINISTRUL GERMAN DE INTERNE: „Ne-am mai confruntat în trecut cu amenințarea dronelor, inclusiv într-un context hibrid. Însă o dronă înarmată cu explozibili la un aeroport reprezintă un nou scenariu de amenințare."

Hans-Jakob SCHINDLER, EXPERT ÎN SECURITATE: „Mesajul pe care (rușii, n.r.) încearcă să-l transmită este simplu: "Putem face orice vrem. Iar voi, germanii, ar trebui să fiți atenți. Dacă veți continua să sprijiniți Ucraina în același mod, consecințele pot fi și mai grave".

Un angajat al aeroportului a descoperit drona într-o zonă de marfă cu acces restricționat. Un robot al poliției, specializat în dezamorsarea bombelor, a examinat aparatul înainte ca ofițerii să dezarmeze dispozitivul. Potrivit presei germane, detonatorul nu a funcționat și acest lucru a împiedicat explozia. Drona a fost găsită la doar câţiva metri de un avion de transport ucrainean de tip Antonov. Presa germana a dezvăluit ieri că, abia sosită din Franța, aeronava era plină cu muniții. Acestea urmau sa fie transferate mai departe, probabil catre Polonia, urmând să ajungă în cele din urmă în Ucraina.

Experții spun că incidentul din Leipzig nu este prima încercare de sabotare a infrastructurii critice din Germania.

Hans-Jakob SCHINDLER, EXPERT ÎN SECURITATE: „Vedem încercări repetate de a provoca NATO și de a demonstra că încă există vulnerabilități în sistemul de apărare al Alianței. Totuși, nu cred că Rusia urmărește, în acest moment, o confruntare militară de amploare cu NATO."

In plus, un avion de marfă al companiei DHL a intrat în coliziune cu un alt obiect zburător, imediat după decolare. După aterizarea pe aeroportul din Hanovra, s-au constatat urme de impact pe botul aeronavei. Aeroportul din Leipzig este un nod logistic cheie pentru NATO și pentru transportul de echipamente militare și civile către Ucraina.