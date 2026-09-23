Dacă sunteți în căutarea unei escapade pentru un weekend prelungit, aflați că în Spania este vreme de plajă.

La Valencia, termometrele au arătat, ieri, la prânz, 32 de grade Celsius - o valoare neobișnuit de ridicată pentru această perioadă, spun meteorologii.

Coasta sudică a Spaniei s-a bucurat și de nopți călduroase, cu temperaturi de 20 de grade Celsius. În acest context, nu e de mirare că plajele au fost pline ochi. Turiști și localnici s-au înghesuit să se bucure de razele soarelui și de o baie în apa Mediteranei, care, însă, s-a mai răcit.