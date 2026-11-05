Sudul Braziliei a fost măturat de o tornadă violentă, care a lăsat în urmă distrugeri masive. Vântul a smuls acoperișurile locuințelor, a doborât structuri metalice și a spart geamurile clădirilor, inclusiv ale unui aeroport.

Mai multe avioane au fost nevoite să rămână la sol din cauza rafalelor de peste 150 de kilometri la oră. Furtunile au afectat zeci de localități, au avariat peste 1.400 de locuințe și au lăsat sute de mii de gospodării fără energie electrică.

Cel puțin 24 de persoane au fost rănite.