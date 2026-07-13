Armata americană a anunțat că a finalizat atacuri peste noapte asupra unor ținte din Iran, după câteva ore de lovituri care au vizat cu muniții de precizie zeci de locații din Republica Islamică, informează DPA. La rândul său, Teheranul susține că a răspuns cu atacuri asupra aliaților SUA din regiune, Bahrain, Kuweit și Iordania.

Nicio navă nu trece prin Strâmtoarea Ormuz

UPDATE 11:20 Potrivit site-ului de monitorizare a navelor MarineTraffic, de duminică seară nicio navă comercială nu a traversat Strâmtoarea Ormuz, transmițând coordonatele sale. Este posibil ca alte nave să fi traversat strâmtoarea cu emițătoarele oprite.

Duminică, Autoritatea pentru Strâmtoarea Golfului Persic a Guvernului iranian a declarat că tranzitul prin această cale navigabilă „nu este posibil în prezent” din cauza „mișcărilor ilegale ale forțelor militare ale Statelor Unite în regiune”.

Opt nave comerciale au traversat strâmtoarea duminică – în scădere față de cele 21 de sâmbătă și cele 14 de vineri, potrivit datelor preliminare furnizate de firma de informații maritime Kpler.

Dintre cele opt nave care au traversat ieri, două și-au transmis poziția în timpul tranzitului și ambele traversaseră înainte ca PGSA să facă anunțul.

Celelalte șase traversări înregistrate de Kpler au fost „dark”, ceea ce înseamnă că navele respective nu și-au transmis poziția în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului a crescut cu aproape 5%

UPDATE 10:04 Prețurile petrolului au crescut, în urma știrii că Iranul a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, iar SUA au efectuat apoi noi atacuri asupra Iranului.

O cincime din petrolul și gazele lumii trec de obicei prin principala cale navigabilă din sudul Iranului, pe care țara a închis-o efectiv ca răspuns la începerea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul la sfârșitul lunii februarie.

Țițeiul Brent, prețul de referință global al petrolului angro, a crescut cu aproape 5% luni dimineață, la peste 79 de dolari pe baril, potrivit BBC.

În ciuda creșterii, prețurile rămân mult sub vârful de aproape 120 de dolari pe baril atins în timpul apogeului războiului.

Înainte de începerea conflictului, petrolul se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

Lovituri de retorsiune din partea Iranului. Alertă printre aliații SUA

UPDATE 09:34 Aliații SUA, Bahrain, Kuweit și Iordania, au anunțat că au reacționat la amenințările aeriene de luni dimineață, după ce Iranul a declarat că lansează atacuri în întreaga regiune ca răspuns la acțiunile SUA asupra teritoriului său.

În Bahrain au fost activate sirenele, în timp ce Armata din Kuweit a declarat că se confruntă cu „ținte aeriene ostile”, iar Armata iordaniană a interceptat patru rachete lansate din Iran. Toate cele trei țări au raportat, de asemenea, atacuri aeriene și duminică.

În Bahrain, Garda Revoluționară Islamică a declarat că forțele sale aeriene au lovit baza aeriană Isa, a raportat agenția de știri semi-oficială iraniană Fars.

Baza aeriană Isa nu găzduiește o prezență permanentă a SUA, ci mai degrabă rotații periodice ale personalului american.

Au fost lovite și bazele care găzduiesc operațiunile americane în Kuweit, inclusiv o bază de rachete care a fost incendiată, unde au fost distruse lansatoarele de rachete și depozitele de muniție, a declarat IRGC.

În Iordania, IRGC a declarat că a vizat mai multe depozite mari de rachete și instalații de stocare a combustibilului de la Baza Aeriană Prințul Hassan, într-o declarație transmisă de Fars luni dimineața.

Operațiune amplă a Armatei SUA împotriva Iranului

Comandamentul Central al SUA a transmis pe X că operațiunea a distrus sisteme de apărare aeriană, stații radar de coastă, capabilități de lansare a rachetelor și dronelor, precum și ambarcațiuni mici, în încercarea de a face dificilă pentru Iran continuarea atacurilor asupra transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile au marcat al patrulea val de atacuri americane de la reluarea ostilităților în noaptea de marți spre miercuri. CENTCOM a declarat că ultima operațiune a implicat avioane de vânătoare, nave militare, aeronave fără pilot și, pentru prima dată, drone maritime.

Armata SUA a publicat imagini video care arată avioane de vânătoare decolând de pe un portavion și rachete de croazieră lansate de pe una sau mai multe nave de război. De asemenea, imaginile par să arate mai multe atacuri care își ating țintele.

CENTCOM a declarat că Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru comerțul global și nu este controlată de Iran. Forțele americane sunt pregătite să „se asigure că libertatea de navigație rămâne disponibilă pentru transportul maritim comercial, în ciuda agresiunii, hărțuirii, amenințărilor și declarațiilor arbitrare continue și nejustificate ale Iranului”.

Un agent de securitate a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite după ce un proiectil a lovit o stație de pompare a apei din comitatul Mahshahr, în provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului, a declarat Valiollah Hayati, viceguvernatorul Khuzestanului, potrivit agenției de stat IRNA.

Explozii au fost auzite și în orașele Khorramshahr și Hoveyzeh, ambele din provincia Khuzestan, a declarat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Anterior, Hayati a declarat că SUA au atacat mai multe locații din apropierea orașului Ahvaz, a relatat agenția de știri semi-oficială Mehr.

Ca răspuns la operațiunile americane, IRGC au spus că au lansat, la rândul lor, un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane.

Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a numit o „escaladare gravă” în urma ultimelor atacuri. O revenire la ostilități la scară largă ar avea consecințe catastrofale pentru securitatea regională și economia globală, a declarat el, într-un mesaj pe X.

„Îndemn Iranul și SUA să reia urgent negocierile și să abordeze problemele nerezolvate prin intermediul diplomației”, a transmis Guterres, transmite digi24.ro.