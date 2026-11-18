Un avion militar rus s-a prăbușit într-o zonă izolată din Siberia, unde temperaturile sunt sub zero grade, 19 persoane aflate la bord pierzându-și viața.

Un avion militar rus s-a prăbușit într-o zonă izolată din Siberia, unde temperaturile sunt sub zero grade, 19 persoane aflate la bord pierzându-și viața.

Avionul militar de transport An-12, despre care se crede că avea o vechime de peste 50 de ani, a fost văzut prăbușindu-se într-o imensă minge de foc, în apropierea unui sat din îndepărtata regiune Kemerovo, potrivit Metro.co.uk.

„A căzut ca o piatră”, a declarat un martor.

„Tocmai mă uitam pe fereastră în acel moment. Avionul zbura pe cer în flăcări, apoi s-a prăbușit brusc și a explodat”, a povestit o altă femeie.

„Unul dintre motoarele aeronavei a luat foc în timpul zborului, provocând intrarea avionului într-un picaj abrupt, cu botul în jos”, a relatat o publicație.

Aeronava veche s-a prăbușit pe întuneric, într-o zonă din Siberia acoperită de zăpadă, unde temperatura era de aproximativ minus 5 grade Celsius.

„M-am deplasat la locul accidentului. Echipele de intervenție lucrează la fața locului. Regiunea oferă tot sprijinul necesar”, a declarat Guvernatorul regiunii, Ilya Seredyuk.

Inițial, nu au fost furnizate informații despre misiunea pe care o îndeplinea aeronava în momentul prăbușirii.

Avionul militar de transport rus s-a prăbușit la aproximativ 2.100 de mile (3.380 de kilometri) de frontul din Ucraina.

Au decedat 12 pasageri și șase membri ai echipajului

La bord se aflau șase membri ai echipajului și 12 pasageri, a relatat publicația Readovka, loială Kremlinului.

Incendiul izbucnit în urma prăbușirii a fost stins.

Locul accidentului se află la aproximativ 1.850 de mile (2.977 de kilometri) est de Moscova.

Potrivit informațiilor apărute în presă, avionul efectua un zbor pe ruta dintre Novosibirsk, considerat capitala neoficială a Siberiei, și Kansk, în regiunea Krasnoiarsk. Distanța dintre cele două orașe este de aproximativ 505 mile (812 kilometri).

În Kansk se află o importantă bază aeriană militară, Kansk-Dalny, care găzduiește avioane de interceptare MiG-31, de tipul celor utilizate în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, relatează stirileprotv.ro.