Un incendiu înfiorător a ars o fabrică de încălțăminte în sud-estul Chinei! Cel puțin 28 de oameni au murit! Atentie, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Focul a izbucnit în timpul programului de lucru, când în clădire se aflau aproape 240 de angajați. În imagini postate pe internet, puteau fi zăriți zece oameni blocați pe acoperișul fabricii înghițite de foc. Nu e clar deocamdată dacă au scăpat cu viață.

Pompierii s-au luptat ore în șir cu vâlvătaia! Președintele chinez le-a cerut autorităților să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. Managerii companiei au fost reținuți pentru neglijență, iar conturile firmei au fost blocate.