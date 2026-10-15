Cel puțin 34 de elevi și o profesoară au murit în urma prăbușirii acoperișului unei școli private din Pakistan, existând temeri că și alte persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

Cel puțin alte 50 de persoane au fost, de asemenea, transportate la spital după ce au fost rănite în urma incidentului petrecut în orașul Peshawar. Se crede că unele dintre ele se află în stare critică, scrie Morror.

Toți copiii care au murit sau au fost răniți aveau vârste cuprinse între 7 și 13 ani, prăbușirea acoperișului având loc în timpul orelor de curs. Presa locală relatează că incidentul a avut loc la o școală privată din Dir Colony. Proprietarul școlii a fost arestat și s-a deschis o anchetă.

Prăbușirea a avut loc în timpul cursurilor

Clădirea școlii ar fi avut trei săli de clasă, repartizate pe cele trei etaje ale sale. În sala de clasă de la parter se aflau 45 de copii, în cea de la primul etaj 40, iar în cea de la etajul al doilea 30.

Imaginile arată echipele de salvare, printre care și personal militar, căutând printre ruinele școlii. Mahwish Zaman, o profesoară rănită care a vorbit din patul de spital, a declarat că școala cu trei etaje avea aproximativ 1.200 de elevi înscriși, de la grădiniță până în clasa a cincea.

Ea a spus că se afla în sala de clasă când s-a prăbușit acoperișul și a simțit de parcă cerul s-ar fi prăbușit. Și-a recăpătat cunoștința la spital. Potrivit martorilor, locuitorii au fost printre primii care au ajuns la școală, situată într-un cartier aglomerat din centrul orașului Peshawar, iar echipele de salvare au sosit la câteva minute după ce au fost alertate.

Martorii au ajutat la salvarea copiilor

Un locuitor, Samiullah Khan, a declarat că s-a grăbit spre școală după ce a aflat de prăbușire și a ajutat la salvarea a trei fete. Khan a spus că fiul său, care învață la această școală, a supraviețuit pentru că ieșise din sala de clasă să bea apă.

Un locuitor, Mohammad Khan, a declarat că echipele de salvare au îndepărtat cu grijă dărâmăturile, încercând să ajungă la copiii și personalul despre care se temea că ar fi rămas prinși sub acoperișul prăbușit. În fața școlii și la spitalul de stat Lady Reading, părinții îngrijorați căutau informații despre copiii lor, neștiind dacă aceștia au supraviețuit.

Președintele pakistanez Asif Ali Zidari și-a exprimat „șocul și durerea profundă” față de acest incident. O declarație publicată în numele său pe rețelele sociale în această dimineață precizează: „Această tragedie sfâșietoare a aruncat întreaga națiune în stare de șoc: președintele a transmis condoleanțe sincere și compasiune familiilor celor care au căzut martiri și familiilor îndoliate. Fie ca Allah Atotputernicul să le acorde celor care au căzut martiri cele mai înalte ranguri în Jannat al-Firdous și să le dăruiască familiilor îndoliate răbdare și o îngăduință nobilă pentru a face față acestei pierderi ireparabile. Președintele se roagă pentru recuperarea rapidă și completă a celor răniți în urma incidentului.”

Președintele a cerut o anchetă cuprinzătoare

Președintele a solicitat, de asemenea, o „anchetă cuprinzătoare” pentru a stabili de ce și cum a avut loc incidentul și „pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță ale clădirilor instituțiilor de învățământ, în vederea prevenirii unor astfel de evenimente tragice în viitor”.

Câteva ore mai târziu, reprezentanții echipelor de salvare au declarat că toate persoanele prinse sub dărâmături au fost scoase, iar echipele se ocupau de îndepărtarea resturilor. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:00, ora locală (5:00 BST).

Cauza prăbușirii era în curs de investigare. Șeful poliției din Peshawar, Saeed Ahmed, a declarat că proprietarul școlii a fost arestat. El a precizat că clădirea prezenta deficiențe structurale, scrie știrileprotv.ro.