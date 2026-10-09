Lituania, Letonia și Estonia cer Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul statelor membre, pentru a spori presiunea asupra Moscovei și a determina Rusia să oprească atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Solicitarea a fost transmisă într-o scrisoare adresată conducerii UE, în care cele trei state avertizează că Rusia continuă să beneficieze de infrastructura europeană pentru exporturi, în timp ce atacă rutele comerciale ale Ucrainei.

Liderii baltici susțin că Moscova lovește în mod deliberat porturile ucrainene, navele civile, căile ferate și principalele rute comerciale, dar continuă să caute acces la piețele internaționale pentru a-și spori veniturile.

„UE nu poate deveni o cale prin care Rusia să compenseze consecințele economice ale propriei agresiuni”, au transmis cei trei lideri, solicitând măsuri care să împiedice folosirea infrastructurii europene pentru exportul cerealelor rusești și al celor despre care există suspiciuni că provin din teritoriile ucrainene ocupate.

Atacurile asupra porturilor ucrainene afectează exporturile

Atacurile rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene și a navelor care le deservesc au afectat semnificativ exporturile agricole ale Ucrainei pe cale maritimă. În același timp, atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii rusești au determinat Moscova să caute rute alternative pentru propriile exporturi.

Cele trei state baltice au adoptat deja măsuri diferite pentru a limita tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus.

Estonia, prin care tranzitează foarte puține cereale rusești sau belaruse, a introdus la 1 octombrie o interdicție națională pentru astfel de transporturi.

În Letonia, parlamentul a autorizat guvernul să majoreze cu până la 300% taxele pentru tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus. Totuși, compania feroviară responsabilă de aplicarea măsurii a avertizat că nu poate introduce aceste taxe, invocând posibile incompatibilități cu dreptul internațional.

Lituania a început să verifice originea cerealelor care tranzitează prin porturile sale, fără să impună deocamdată o interdicție oficială. Autoritățile de la Vilnius au anunțat că analizează modalități de identificare a transporturilor provenite din teritoriile ucrainene ocupate.

Prin această inițiativă, cele trei state baltice încearcă să determine Uniunea Europeană să adopte o abordare comună, care să limiteze veniturile Rusiei și să împiedice utilizarea infrastructurii europene pentru exporturi considerate problematice, scrie Digi24.