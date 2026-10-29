Spania a intrat într-o perioadă de trei zile de doliu național, după ce 68 de oameni au murit într-unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria modernă a Europei, relatează BBC.

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo , care s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid-Sevilla. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo care era oprit pe șine din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea, sub lumina unor proiectoare puternice, pentru a tăia vagoanele metalice în căutarea victimelor. Multe dintre persoanele care și-au pierdut viața în accident nu au fost încă identificate.

Premierul Pedro Sánchez a spus că „toată Spania este în doliu” și că „durerea este imensă” pentru familiile afectate.

Sute de salvatori au fost trimiși la fața locului, iar drone și elicoptere au fost folosite pentru căutarea victimelor și îndepărtarea resturilor, potrivit Ministerului de Interne.

Protest violent în fața Ministerului Trasporturilor

În timpul nopții, aproximativ 1.500 de oameni s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, potrivit televiziunii TVE.

Manifestanții cereau, în mare parte, demisiile lui Sánchez și ministrului spaniol al transporturilor, Óscar Puente.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, după ce protestatarii au aruncat cu sticle și torțe.

Nu au fost raportate persoane rănite sau arestări.

Mecanicii de locomotivă vor intra în grevă joi. Sindicatul Spaniol al Mecanicilor de Locomotivă (Semaf) a declarat că această acțiune de protest are loc „în apărarea siguranței feroviare”. Liderul principalului partid de opoziție din Spania, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat că „Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”.