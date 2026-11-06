Donald Trump anunță din nou un mare acord pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, de care, spune el, toată lumea va fi încântată. A vorbit despre asta după o întâlnire la Casa Albă cu emisarul lui Vladimir Putin. Președintele american a spus că înțelegerea nu s-ar limita la Ucraina, ci ar putea viza chiar întreaga Europă. În contextul in care ginerele său a discutat ieri la Bruxelles despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și o nouă strategie de securitate pentru Europa.

Statele Unite pregătesc un acord amplu pentru încheierea războiului din Ucraina și crearea unui nou cadru de securitate europeană. Subiectul a fost discutat la Bruxelles de reprezentanții Washingtonului, Kievului, NATO și ai mai multor state europene, iar Jared Kushner spune că planul prevede garanții de securitate pe termen lung și măsuri pentru prevenirea unor noi conflicte.

Nico LANGE, EXPERT ÎN POLITICĂ EUROPEANĂ ȘI SECURITATE: „Dar nu am așteptări foarte mari. Iar dacă vedeți că partea rusă îl trimite pe domnul Medinski la aceste discuții, puteți trage și concluzia că, din punctul de vedere al Rusiei, nu este vorba despre niște discuții foarte serioase.”

Kushner susține că viitoarele înțelegeri trebuie să respecte suveranitatea statelor și dreptul fiecărei țări de a-și alege singură alianțele. El a anunțat că negocierile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina vor avea loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi. În același timp, Donald Trump confirmă că a discutat în privat, la Casa Albă, cu Kirill Dmitriev, emisarul liderului de la Kremlin. Președintele american nu a dezvăluit detaliile întrevederii, dar susține că se pregătește un acord care ar putea depăși cadrul războiului și ar putea implica întreaga Europă.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina. Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare, frumos și toată lumea va fi încântată.”

La Casa Albă se aflau însă și reprezentanții Ucrainei, invitați la un eveniment organizat la solicitarea primei doamne, Melania Trump. Cu toate acestea, Donald Trump nu a avut nicio întrevedere cu delegația ucraineană. Evenimentul găzduit de prima Doamnă a fost dedicat armistițiului umanitar de șase zile din localitatea Oleșki, aflată sub control rusesc, care a permis evacuarea civililor și livrarea ajutoarelor. Melania Trump a declarat că s-a implicat personal în obținerea încetării temporare a focului, colaborând cu oficiali ruși și ucraineni. Potrivit acesteia, aproape 800 de oameni au reușit să părăsească localitatea. Melania Trump le-a înmânat celor două delegații scrisori adresate liderilor lor și a cerut continuarea eforturilor pentru pace.