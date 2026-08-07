Donald Trump a dat de înțeles că Statele Unite nu pot ajuta Ucraina cu atât de necesarele rachete pentru sistemele Patriot. „Și noi avem nevoie de ele” - a răspuns Trump când a fost întrebat despre solicitarea Kievului. Președintele american a subliniat că Pentagonul nu se confruntă cu o penurie de muniție, în contextul conflictului cu Iranul.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Avem echipamente și muniții din belșug. În plus, avem stocuri de muniție în întreaga lume, astfel încât, dacă am avea vreodată nevoie de ele, le-am putea aduce înapoi.”

Trump a recunoscut totuși că pe unele segmente de muniție, situația nu e chiar așa de roz.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Avem anumite tipuri de muniții care sunt foarte puternice și din care avem rezerve nelimitate. La alte categorii nu stăm chiar așa de bine. Suntem într-o poziție foarte bună, dar, chiar și așa, întotdeauna ne dorim mai mult. Trebuie să avem mai mult."

Potrivit presei americane, deficitul de rachete cu rază lungă de acțiune și de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Trump să renunțe la planurile de a lansa noi atacuri masive împotriva Iranului în ultimele zile.

Jim SCIUTTO, ANALIST MILITAR: „Războiul Statelor Unite cu Iranul a făcut ca rezervele americane de muniție pentru un sistem cheie de apărare antirachetă să ajungă la un nivel „periculos de scăzut potrivit unor surse consultate de CNN."

Armata Statelor Unite ar fi epuizat aproape 80 la sută din interceptoarele pentru sistemul Thaad și 15 a sută din interceptoarele pentru Patriot.

Jim SCIUTTO, ANALIST MILITAR: „Ce înseamnă acest lucru pentru Statele Unite? Limitarea opțiunilor militare pe viitor în confruntarea cu Iranul. Iar pentru aliații americanilor din Golf devine clar că vor rămâne vulnerabili în fața rachetelor și dronelor iraniene. Pentru europeni, înseamnă că ajutorul Statelor Unite pentru apărarea aeriană a Ucrainei nu va veni curând. Și este un semnal de alarmă care le transmit europenilor că trebuie să-și construiască propriile rachete interceptoare și propriile sisteme de apărare antirachetă. Iar China privește toate aceste lucruri cu un interes uriaș, pentru a calcula cât va rezista armata americană în orice potențial conflict.”

- În ceea ce privește Ucraina, președintele Zelenski spune că țara sa are nevoie disperată de rachete cu rază lungă de acțiune sau de baterii de rachete Patriot...

- Și noi vrem să avem rachete pentru că Biden le-a dat foarte multe. Când am plecat eu, stocurile erau pline, iar Biden a dat o mare parte din ele. Acum refacem aceste stocuri.

Casa Albă a negat cu vehemență informațiile publicate de The Washington Post cum că situația ar fi provocat tensiuni între președinte și secretarul apărării.

John THUNE, SENATOR: „Toate aceste informații sunt îngrijorătoare și, evident, tocmai de aceea trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că armata dispune de finanțarea de care are nevoie.”

Pentagonul solicită cel puțin 67 de miliarde de dolari suplimentari pentru a reaproviziona arsenalele și a accelera producția de arme. Analiștii spun însă că ar putea dura luni sau chiar ani pentru a avea o creștere semnificativă a capacității industriale care să se traducă în stocuri mai mari.