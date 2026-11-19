Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat timp de o oră și jumătate în China, într-o reuniune cu miză globală, însă fără să anunțe soluții concrete pentru războaiele din Ucraina și Iran. După summit, doar liderul rus a ieșit în fața presei și a vorbit pe larg despre discuții, în timp ce Xi Jinping a calificat reuniunea drept una istorică. Între timp, Donald Trump i-a sunat pe liderii europeni reuniți la Berlin și le-a spus că întâlnirea cu Putin a decurs bine și ar putea contribui la instaurarea păcii în Ucraina.

Întrebat dacă summitul celor trei lideri poate fi comparat cu Conferința de la Ialta din 1945, Putin a sugerat că există asemănări.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI: „La Ialta nu a fost împărțită lumea pe sfere de influență. Ialta doar fixat realitățile care s-au înegistrat după al doilea război mondial. Ce trebuia să facem atunci? Să continuăm războiul? La Ialta am fixat realitățile de pe teren și în cazul coflictelor actuale va trebui să fim de acord cu realitățile."

Declarația lui Putin a fost interpretată ca o referire la teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. În același timp, liderul rus l-a lăudat pe Donald Trump, despre care a spus că încearcă sincer să găsească o soluție pentru încheierea războiului și pentru reluarea relațiilor dintre Moscova și Washington.

„Cel mai important este că nu am nicio îndoială că președintele Trump își dorește sincer să contribuie la soluționarea conflictelor, inclusiv a celui din Ucraina.”

Putin a descris întrevederea trilaterală drept utilă și desfășurată într-o atmosferă deschisă. Totuși, din declarațiile sale nu a reieșit că ar fi fost convenită vreo soluție concretă pentru oprirea războiului. Discuțiile care au vizat reducerea arsenalului nuclear și conflictele din Ucraina și Iran au durat o oră și jumătate. A fost este prima întrevedere trilaterală de acest fel între liderii celor trei state.

Donald Trump a calificat reuniunea drept un moment istoric, subliniind că dialogul dintre Washington, Moscova și Beijing este necesar chiar și atunci când există divergențe majore.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Facem cu adevărat istorie.”

Trump a criticat abordarea unor foști lideri mondiali care, potrivit lui, evitau dialogul cu țările cu care aveau neînțelegeri.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „De prea multe ori, liderii din trecut au evitat să discute cu națiunile cu care aveau divergențe. Noi avem o abordare opusă.”

Referindu-se la Ucraina, liderul american și-a exprimat speranța că războiul se apropie de o posibilă soluționare.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Cred că lucrurile încep să se miște. Cred că Putin și, sper, și cealaltă parte își doresc să vadă sfârșitul războiului din Ucraina.”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat că prima întâlnire din istorie a liderilor Chinei, Rusiei și Statelor Unite poate reprezenta un moment de cotitură în relațiile dintre cele trei puteri. După declarațiile de deschidere ale celor trei lideri, negocierile dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping au continuat cu ușile închise, fără accesul presei.