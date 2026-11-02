Americanii decid cine va controla Congresul în următorii doi ani, iar rezultatul scrutinului ar putea schimba raportul de forțe. Președintele Donald Trump încearcă să-i mențină pe republicani la conducerea ambelor camere, însă sondajele și analizele electorale arată că democrații au șanse să recâștige cel puțin Camera Reprezentanților. O victorie a opoziției ar putea limita agenda legislativă a președintelui.

Congresul american este format din două camere: Camera Reprezentanților, cu 435 de membri, și Senatul, cu 100 de membri. La alegerile de mâine, toate cele 435 de mandate din Cameră sunt puse în joc, în timp ce în Senat sunt disputate 35 de locuri.

Pentru a controla Camera Reprezentanților, un partid are nevoie de cel puțin 218 mandate. În Senat, republicanii au acum 53 de locuri, iar democrații 45, la care se adaugă doi independenți care votează împreună cu opoziția. Pentru a prelua Senatul, democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate.

Dacă republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere, Trump va putea promova mai ușor legi, bugete și proiecte care fac parte din agenda sa. Va avea și mai mult sprijin pentru numirile în funcții importante. Dacă democrații câștigă ambele camere, președintele se va confrunta cu o opoziție puternică.

Eric SORENSEN, CORESPONDENT GLOBAL NEWS: „În Senatul SUA, republicanii au un avantaj de 53 la 47 de mandate. Ne așteptăm să-și păstreze majoritatea fără probleme. Dar sondajele se îndreaptă tot mai mult în favoarea democraților. Aceștia ar putea câștiga cele patru mandate de care au nevoie, însă cursa este strânsă.”

Există însă și două scenarii intermediare. Dacă republicanii păstrează Camera Reprezentanților, dar pierd Senatul, Trump va avea în continuare sprijin pentru o parte dintre proiectele legislative, însă va întâmpina dificultăți la numirile în funcții importante. În cazul în care democrații câștigă Camera, dar republicanii păstrează Senatul, președintele va avea mai puțin spațiu pentru a promova legi, dar va putea conta în continuare pe sprijinul senatorilor republicani. Presa americană scrie că administrația Trump pregătește deja un plan de rezervă. Potrivit Reuters, oficialii de la Casa Albă analizează măsuri pe care președintele le-ar putea adopta prin puterea executivă, fără aprobarea Congresului. Acestea vizează inclusiv imigrația, taxele vamale și cheltuielile federale.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Ei bine, dacă se întâmplă asta, cred că voi deveni „Domnul Veto”. Ei vor trimite proiecte de lege spre aprobare. Le voi respinge prin veto. Iar, în cele din urmă, după o lună sau două în care toate proiectele lor vor fi respinse, vor înțelege că nu au de ales și vor veni să negocieze. Atunci vom ajunge la o înțelegere.”

Miza alegerilor depășește granițele Statelor Unite. Un exemplu este proiectul susținut de congresmeni republicani și democrați, care urmărește să blocheze importurile de motorină rusească și să asigure continuarea sprijinului serviciilor de informații americane pentru Ucraina. Dacă democrații câștigă controlul Camerei Reprezentanților, vor putea intensifica presiunile asupra administrației Trump privind politica față de Rusia și Ucraina.